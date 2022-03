Una llave de casa tras el centro de acogida

Cuando Zacarias Ait Ezzou llegó a España tenía dieciséis años, tenía los ojos muy abiertos y bastante miedo. Nada más. Viajó desde Marruecos solo, fue un menor extranjero no acompañado (mena) y estuvo en el sistema de acogida durante cuatro años. Trabajó duro y ahora es el orgulloso inquilino de una vivienda de la sociedad regional Vipasa: “Para mí no fue difícil, porque tenía trabajo. Pero entiendo que no es así siempre”. Se encoge de hombros.

No lo es. Por eso, la asociación “Identidad para ellos y ellas”, centrada en la integración sociolaboral de jóvenes, organizó estos días unas jornadas sobre vivienda. Un encuentro en el que los participantes, la mayoría procedentes del sistema de acogida de menores, recibieron formación sobre el acceso a la vivienda y dialogaron con responsables de la administración. “Hemos aprendido más cosas sobre cómo funciona la administración y lo que tenemos que hacer en caso de querer acceder a una vivienda o si surge un problema cuando ya la tienes alquilada”, apuntó Ait Ezzou. A su llegada a Asturias, fue trasladado al centro de menores de Loriana. “Luego estuve en el Hogar San José, en un piso de ACCEM de preparación para la vida independiente y en la Casa del Mar”. Enumera las mudanzas haciendo memoria. Fueron muchas. “No estaba mal en los centros de acogida, no, pero la verdad es que tener una vivienda para mí solo era un sueño. Un sueño que he cumplido”, reconoce.

Y que todos los asistentes quieren cumplir. Por eso ayer, en las jornadas, dialogaron con responsables de la Administración. La primera en sentarse con ellos fue la concejala de Bienestar Social y Derechos del Ayuntamiento de Gijón, Natalia González. “Entiendo que quizás tengamos que cambiar las fórmulas para hacer llegar la información sobre ayudas, sobre vuestros derechos como inquilinos... Lo cierto es que, actualmente, hay tantos canales que algunos mensajes pueden estar perdiéndose”, apuntó la edil a una de las preguntas. Y otra, más complicada: ¿Piensa que hay demasiada especulación en el mercado del alquiler? “Hay de todo. Desde luego, yo apelaría a la solidaridad de los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler de forma digna y sin prejuicios”, destacó la edil.

Dice Zacarias que él nunca percibió prejuicios. “También es verdad que yo estaba trabajando de hacía tiempo”, aseguró. A través de IMENA, la empresa de Inserción sociolaboral de la Fundación Hogar San José. Ahora que ya tiene el piso, ¿Cuál es el siguiente sueño? Sonríe el chaval, veinte velas sopladas: “No sé, eso ya lo tengo que pensar”.

