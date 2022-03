Los talleres avisan de las nuevas limitaciones para estacionar en zona azul: “Iremos a pique”

Los talleres de varios barrios de Gijón viven con incertidumbre la entrada en vigor, el 1 de abril, de la norma que impedirá el estacionamiento en la zona azul a los vehículos que no pueden conseguir el distintivo ambiental debido a su antigüedad. Arsenio Castiello, mecánico durante cincuenta años, afirma que “esta medida puede ser una grave estocada para el sector” debido a que muchos coches no podrán quedar en los alrededores de los negocios mientras esperan por la reparación. Es por eso que ha iniciado una campaña de movilización para reunir a más mecánicos e iniciar protestas: “Los coches antiguos son los que más se estropean. Pongamos que un setenta por ciento de los clientes de los talleres no pueden acceder al distintivo ambiental. Si no pueden estar estacionados delante de los talleres de la zona azul, algunos negocios se irán a pique. ¿Qué pretenden hacer en el Ayuntamiento para solucionar esto?”, se pregunta.

La respuesta que dan no le convence. "Nos dicen que una posibilidad es que cada taller tenga una tarjeta de residente, que cuesta 45 euros, para los clientes. Pero, no obstante, los que aparquen su coche en la zona azul tendrán que pagar el ticket. El negocio para ellos (en referencia al Ayuntamiento) es redondo". "Además, en caso de que haya dos clientes a la vez, esta solución ya no sería viable", añade. Dice que el problema en los talleres es solo la punta del iceberg. "¿Qué va a pasar con fontaneros, albañiles o carpinteros autónomos que tengan un coche sin distintivo y una obra en la zona azul? Lo mismo que repartidores y otros profesionales que se verán obligados a cambiar de coche o a dejar su trabajo", lamenta. Y llama a la unión en el sector, también entre mecánicos jubilados. "Quizás no haya nada que perder, pero sí mucho que ayudar", apunta.