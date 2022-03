Los vecinos respaldan edificar Peritos con un parking subterráneo: “Es lo que pedíamos”

A vecinos y oposición no les suena mal la melodía de aprovechar el suelo de Peritos para construir viviendas para jóvenes en un plan que se trabaja desde el Principado y que, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, incluye equipamientos de uso para todos los gijoneses, desde un salón de actos hasta un parking subterráneo. Los líderes vecinales de El Llano, la zona Centro y Laviada entienden que cualquier hoja de ruta que no suponga perder plazas de aparcamiento y que valore la apertura de espacios públicos “cubrirá las necesidades” que desde hace años vienen demandando. La ausencia de una letra definida, no obstante, preocupa un poco más a la oposición, que teme que el proyecto se trate de “una ocurrencia más” a colocar en el listado de todo lo que se espera pagar con los fondos europeos.

Ángel Ramos, líder vecinal de El Llano, explica que el plan parece cubrir “las viejas reivindicaciones” de su asociación. “En la zona hay mucha demanda de aparcamiento y nosotros siempre hablamos de tener algún tipo de centro cívico, y eso parece que quedaría cubierto. Solo me preocupa que esto suponga perder la escuela de 0 a 3 años que se nos había garantizado”, señala Ramos, que sí lamenta que este tipo de proyectos acaben llegando siempre tarde. “Con el tema del aparcamiento últimamente la sintonía es: primero te quito y luego, si eso, te doy. Nos ponen primero el problema que la solución, y en esta zona la falta de plazas de aparcamiento es un problema serio”, asevera. Desde Laviada, Florencio Martín da también su visto bueno al plan: “Se ajusta a lo que habíamos pedido”. Solo incluye la petición de que ese nuevo edificio se reserve también un local para la asociación del barrio. “El que tenemos está hecho una porquería y sería la oportunidad perfecta”, explica. Por último, Maite Martín, líder vecinal de la zona centro, completa: “La parte residencial para jóvenes suena lógico. Lo único que querríamos aclarar es si el aparcamiento va a ser para residentes, público o mixto. Lo ideal sería lo tercero”. “No es una mala idea, pero es una idea más lanzada sin proyecto concreto ni financiación europea acordada; lo que no puede ser es lanzar anuncio tras anuncio, obra tras obra, sin tener fondos y supeditado todo a una futura financiación europea”, resume la concejala popular Ángeles Fernández-Ahúja. Rubén Pérez Carcedo, de Ciudadanos, añade: “Tenemos muchas dudas de su encaje en lo que dispone el PGO para esta parcela, que la reserva para un equipamiento de uso administrativo. Esto nos lleva a pensar que estamos ante una nueva ocurrencia con fines meramente electoralistas”. Desde Foro, su portavoz, Jesús Martínez Salvador, fija la atención en el aparcamiento. “Si el Gobierno se compromete por escrito a que el parking subterráneo tenga los mismos precios y las mismas condiciones de acceso que tiene actualmente, entonces vemos bien el proyecto porque no perjudica a quienes diariamente estacionan allí”, explica el edil. “Celebramos que el PSOE asuma las peticiones que llevamos haciendo a lo largo de todo el mandato para aumentar el parque de vivienda pública para jóvenes. Nos queda por ver si este inesperado anuncio es una medida electoralista o si verdaderamente se realizará”, comenta, por su parte, Laura Tuero desde Podemos-Equo. Desde Vox, la diputada autonómica Sara Álvarez Rouco pone más peros. Lamenta que el Principado “ni se plantea consensuar” con el resto de partidos este tipo de proyectos y que se vincule a fondos europeos aún por asignar.