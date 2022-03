Un líder nato para las parroquias

Una de las manías incorregibles de Miguel Llanos (Gijón, 1964) es que le cuesta mucho decir que “no”. Así que hace seis años, viendo que la asociación vecinal de la parroquia de La Pedrera amenazaba con desaparecer, dijo que sí cuando le propusieron asumir el cargo de presidente. Y el mes pasado, cuando le ofrecieron sustituir a Manuel González-Posada al frente de la Federación “Les Caseríes”, dijo que también. Asume ahora el liderazgo del conglomerado de asociaciones vecinales de la zona rural con la misma perspectiva con la que sigue al frente de La Pedrera: hacer parroquia.

Busca el gijonés recuperar la esencia del pueblo como idea de comunidad, de los parroquianos que se saben el nombre de sus vecinos. Y pelea contra la noción de la zona rural como “dormitorio” de urbanitas. Lo hace apoyado por un equipo que comparte su misma filosofía y que ve en él una cara amable con la que es muy difícil que una reunión acabe en disgusto. Paciente y abierto siempre a escuchar, el gijonés suele ver poco interés en discutir. Lo más práctico, cree, es trabajar.

Llanos no ha estado nunca ocupado y parece empeñado en seguir asumiendo tareas nuevas. Actual responsable del área de transportes de Arcelor en Avilés, empezó a trabajar con tan solo 15 años cuando, imitando la trayectoria de su padre, entró como aprendiz en la por entonces Ensidesa, igual que su hermano. Fue enganchador de trenes y fue subiendo puestos. Hoy es considerado un buen líder y una apuesta segura a la hora de trabajar en equipo. Como lleva toda la vida centrado en su carrera, cuando asumió la presidencia en la asociación de La Pedrera, su entorno empezó a fruncir el ceño. Parecía complicado que Llanos fuese a ser capaz de asumir más responsabilidades fuera de lo laboral. Pero el gijonés, que aceptó rápidamente el puesto, se defendía ante los suyos y les explicaba que si la asociación vecinal no se renovaba la parroquia iba a quedar olvidada en una zona rural que sabe que tiene que ser peleona si quiere llamar la atención de los concejales.

La estrategia de Llanos en La Pedrera fue aparentemente sencilla: animar a que, en vez de un socio por casa –dinámica habitual en muchas asociaciones de vecinos–, se apuntasen a la asociación tantos residentes como fuese posible. Seis años después, ya lo han hecho casi todos.

Engrosar el volumen de socios era clave en su idea de hacer parroquia, porque veía que muchos vecinos, como pasa ya en tantos pueblos, no se conocían entre ellos. Nunca le gustó a Llanos esa sensación de que en la zona rural parece que la gente se conoce cada vez más por la matrícula del coche y cada vez menos por el nombre. Él, criado en el ambiente de barrio de Pumarín, creció viendo lo importante que era vivir en un entorno en el que al vecino se le puede pedir sal y una palabra de ánimo en un mal día, así que desde que se mudó a La Pedrera hace ahora más de una década no para de hacer amigos nuevos. Firme defensor, además, de que la unión hace la fuerza, entiende importante concienciar a la zona rural de que el consenso será la principal arma para dotar a las parroquias de un mejor servicio de internet, acelerar las obras de saneamiento y poner al día las labores de desbroce y limpieza de caminos. Y para hacerse oír en el Ayuntamiento hay que reunirse, hay que debatir qué cosas urgen por encima de otras y hay que apoyar a la parroquia de al lado en sus reivindicaciones incluso si su problema no es generalizado. Llanos fue uno de los primeros, por ejemplo, en tender la mano a los vecinos de Baldornón en su cruzada contra los sondeos de fluorita en sus fincas.

Con esta filosofía en mente, no se vio capaz de rechazar la oferta de liderar “Les Caseríes”, sobre todo, cuando en la zona rural, por su experiencia en La Pedrera, tienen de Llanos la imagen de un presidente vecinal discreto, pero resolutivo y capaz de hablar con cualquiera sin desmerecer su opinión. También tiene fama de ser un tipo justo, en su junta de La Pedrera se empeñó en respetar la paridad entre hombres y mujeres y busca incluir a más compañeras en una mundo asociativo que históricamente las ha mantenido al margen.

Llanos está casado y tiene dos hijos, es muy amante de las motos y en general aguanta el tipo en cualquier debate relacionado con el mundo del motor y de la vida rural. Estudió en el Rey Pelayo y en el Revillagigedo, y de aquellos años aún mantiene amistad con gran parte de sus compañeros de pupitre. No es nada rebuscado en sus gustos: para él una tarde ideal es una larga tertulia tranquila con amigos en el bar de al lado. Los fines de semana se desmelena un poco más y hace algún viaje corto con su esposa. Pero corto, que hay que trabajar.