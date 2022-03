Apoyo del sector cultural a la propuesta para crear un gran complejo en el centro

Representantes del sector cultural de Gijón respaldaron ayer la propuesta de la bibliotecaria Ana Rodríguez Navarro y el consultor Jorge Fernández León para la creación de un gran centro cultural que aúne las sinergias de la Biblioteca Jovellanos, el Antiguo Instituto y la Escuela de Comercio (incluso con algún tipo de intervención arquitectónica), para que sea una pieza clave en la candidatura de la ciudad a Capital Cultural Europea. “Podría ser una oportunidad para mejorar la coordinación y la gestión cultural”, afirman respecto a la idea, lanzada en un artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA. Aunque hay matices: temen que tanta centralización deje “olvidados” a los barrios.

“Se trata de una propuesta valiente e importante para el sector”, apuntó Luis Pascual, director del Ateneo Obrero. “Puede ayudar a remover conciencias”, añadió. Si bien deja claro que Gijón sigue siendo una ciudad “muy activa” culturalmente, “puede ser un proyecto que ayude a que no se paralice”. Otra ventaja, añadió, sería la coordinación de las administraciones local y autonómica. “Permitiría, además, una optimización de la gestión cultural”, remarcó.

El presidente del Ateneo Jovellanos, Luis Rubio, afirmó que “en ocasiones se producen duplicidades en las programaciones culturales”. “Este proyecto terminaría con este problema”, dijo. “Creemos que asociarse, unirse, es siempre una buena idea. Una fórmula ganadora para tener más fuerza”, añadió. Pero, advirtió Rubio, “hay que tener cuidado con no perder de vista a los barrios”. “Una programación cultural demasiado centralizada podría dejar desatendidas algunas zonas de la ciudad y del concejo. No es eso lo que queremos”, destacó. Y remató: “Hay entidades que desarrollan buena parte de su actividad en centros culturales fuera del centro, forma parte de la esencia del sector cultural de Gijón”.

Una de esas entidades es Gesto Sociedad Cultural. La presidenta, Arlé Corte, apuntó que la propuesta de Rodríguez Navarro y Fernández León “parece muy atractiva en lo que a gestión y coordinación se refiere”. “Se producen, en ocasiones, duplicidades y contraprogramaciones. Unir a los centros y a las administraciones, de forma que tengamos un nuevo gran centro cultural, podría favorecer la oferta y la asistencia a todos los actos culturales”, dijo.

Los representantes del sector consultados por este diario matizan, no obstante, que no conocen la propuesta “en profundidad” y que sería preciso una valoración en conjunto para comprender el alcance y las implicaciones de llevarla a cabo. Los propios impulsores del gran centro cultural reconocen en el artículo ser conscientes de “las dificultades que entraña este proyecto”. “Empezando por que su resolución implica a distintas administraciones y porque supone una intervención arriesgada en elementos que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad”, dicen. Y es que su plan no se quedaría solo en lo administrativo, aunque, matizan a renglón seguido, “aún no es el momento de pensar en soluciones arquitectónicas concretas”. “Pero sí de tener claro que el debate sobre el equilibrio entre la conservación purista y la intervención moderna y entre la autenticidad y los requisitos funcionales, debe ser abordado como un reto para el futuro”, rematan.