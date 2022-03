Lo básico del saber estar a la mesa: no molestar a los demás ni abalanzarse sobre la comida

¿Quién no ha compartido una comida con familia, amigos o colegas de trabajo y, en función del lugar y la relación con los que acuden, se ha sentido más o menos cómodo sin saber bien cómo comportarse? Pues en los tiempos que corren no hay motivos de ningún tipo (origen social, poder adquisitivo) para sentirse tenso o mal a gusto. Porque saber estar a la mesa es tan simple como tratar de no molestar a los demás y no abalanzarse sobre la comida, se esté en la cena hogareña de Nochebuena o en un restaurante de alta cocina.

A partir de esas dos premisas básicas todo lo demás saldrá solo, de forma natural. “Es cuestión de respeto. Lo básico es no incordiar al resto, comportarse adecuadamente”, resume Carlos Alvar (Granada, 1951), catedrático de Filología Románica de la Universidad suiza de Ginebra y reputado medievalista. “También se debe mantener cierto respeto a la jerarquía. Eso de lanzarse a la comida como un lobo hambriento no está bien, hay que fijarse en la figura que manda en la familia o en el evento y dejar que esta persona abra la comida”. Carlos Alvar está este lunes por la tarde en Gijón, en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio (19.30 horas), invitado por la Fundación Foro Jovellanos –será presentado por la profesora de la Universidad de Oviedo Lioba Simon Schuhmacher– para hablar de “Cómo comportarse y sentarse a la mesa desde la Edad Media hasta hoy”. El banquete y su evolución a lo largo de la historia es una gran fuente de conocimiento, advierte el historiador. “Como situación social tiene un interés muy importante y refleja los grandes cambios de la sociedad a lo largo de los siglos. El individuo pasa a relacionarse con otros, ya no come únicamente por alimentarse, sino que lo hace en grupo para relacionarse, y por tanto debe mantener ciertas normas”, apunta Alvar. Evidentemente los modales a la mesa –ojo, esta es un elemento relativamente reciente y como tal no se utilizó en las comidas hasta finales del XII– han cambiado y se han transformado, “pero en general no hay mucha diferencia” y ciertas cosas se mantienen, van y vienen por épocas o como modas. Fue en las escuelas donde comenzaron a darse ciertas pautas de comportamiento en los banquetes para los niños, qué debían hacer y qué no: “Por ejemplo, se insiste mucho en los textos que se conservan en lo de no poner los codos en la mesa. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de no invadir el espacio del que está al lado”. Eso sigue así por lógica. Otra pauta: no rascarse cuando se come, “algo normal para no meter las manos sucias en el plato que se comparte con los otros”. Y otro detalle a tener en cuenta es la forma de coger los cubiertos –introducidos por Bizancio a través de Venecia en Europa en el siglo XVIII–: sin empuñar, no de forma agresiva. Transformación “En el Renacimiento se produjo la mayor transformación de los modales”, concreta Carlos Alvar, quien sitúa en la Inglaterra del siglo XVIII el periodo histórico de mayor refinamiento y máximo respeto a un protocolo y etiqueta que aún hoy pervive en los banquetes de Estado, por ejemplo. “Con todo, muchas cosas se mantienen”, señala el catedrático, que piensa por ejemplo en lo de comer con las manos. “Es algo que vuelve. Las hamburguesas, los tacos, el embutido, el pollo, las chuletas de cordero, las gambas, se comen con la mano”, reseña. “No obstante, la introducción de los cubiertos fue una gran revolución en tanto que cambiaron la relación con la comida”. El catedrático, coautor de “Normas de comportamiento a la mesa durante la Edad Media” (Sial/Trivium), aconseja naturalidad, educación y, ante la duda, apostar por lo sencillo. “Esas ‘mesas de operaciones’ que eran las mesas de los restaurantes de alta cocina con un sinfín de cubiertos han desaparecido. Ahora hay los básicos. Así debe ser”. Rechaza que la alta cocina y un elevado poder adquisitivo sean sinónimo de buen gusto y saber estar a la mesa. “Para nada, las buenas formas son de la buena educación y esta está al alcance de todos”. Algo que sí es marca de hoy en día es “cierta sacralización” de la gastronomía, con el surgimiento de un “esnobismo en el sentido de que todo el mundo sabe de vinos, de cocina... Algo intolerable hace años y en algunos sitios hoy en día cuando lo básico, al menos, es poder comer”.