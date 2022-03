“Resulta rentable ser banal, la banda sonora de nuestros días es la charlatanería”

Jesús del Campo, doctor en Filología por la Universidad de Oviedo y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, acaba de publicar su último libro, “Panfleto de Kronborg”. Esta obra se une a otras que ha sacado en las dos últimas décadas, como “Los diarios clandestinos de Blancanieves”, “Historia del mundo para rebeldes”, “Las últimas voluntades del caballero Hawkins”, “Castilla y otras islas y Berlín y el barco de ochos velas”. Dice que surge de una necesidad de analizar la contradictoria realidad del momento.

–¿Qué se encontrará el lector en “Panfleto de Kronborg”?

–Se encontrará una protesta. En estos últimos años, el lenguaje político, el lenguaje del ágora, el lenguaje de la asamblea de vecinos que al fin y al cabo es un país, se ha envilecido hasta lo ultrajante. La relación del individuo con la comunidad se ha deteriorado; la salud democrática, también. Esto ha ocurrido.

–¿Cuáles son las reflexiones que le gustaría suscitar en el lector?

–Unas cuantas cosas. Pero por resumir: creo que hay que ser consciente de que los dogmas que un día fueron incuestionables se vuelven obsoletos y decrépitos con el tiempo. Así que debemos tener en mente que se nos puede manipular, ahora también, con consignas que un día, en otro momento, serán ridículas. Y para evitar eso, para evitar que nos vuelvan gregarios y manipulables, conviene consolidar una idea de belleza, una defensa de la cultura.

–Aúna literatura e historiografía para desentrañar las claves no solo del pasado y el presente de Europa, sino también de su porvenir. ¿Hacia dónde vamos?

–Creo que estamos en un tiempo en el que resulta muy rentable ser banal. La banda sonora de nuestros días está repleta de charlatanería. Si eso se generaliza y se hace determinante, pensaremos peor, votaremos peor y tendremos menos capacidad de respuesta ante cualquier problema. Habrá una mala mezcla de vulgaridad y hartazgo. Y una desconfianza creciente hacia aquellos que mandan. Esa desconfianza puede transformarse en indiferencia. El poder está a gusto en la vulgaridad, la encuentra rentable. Eso lo hay que cambiar.

–¿Se reconoce lo suficiente el género del ensayo en el contexto literario o está poco valorado? ¿Es el hermano pobre de la creación escrita?

–Este libro es bastante narrativo. Creo que, en el estruendo de la banalidad que acabo de mencionar, harán falta microclimas de reflexión. Hará falta detenerse a pensar un poco y corregir nuestra decadencia.

–Ya han pasado dos décadas desde su primera publicación, “Los diarios clandestinos de Blancanieves”. En este tiempo ha publicado libros de viajes, novelas y colecciones de relatos que se han traducido a diversas lenguas. ¿Cómo ha evolucionado su escritura? ¿Nota usted sus propios cambios?

–Mantengo lealtades básicas. Me gusta que un libro tenga imaginación, que sus imágenes sean rápidas y enérgicas, que el lector se sorprenda. En eso, puedo asegurar que no he cambiado.

–¿Tiene algún proyecto más en mente o de momento está de parón después de este último “nacimiento”?

–Siempre hay algo en mente. Pero en fin, ya sabe, la prudencia es una virtud. Así que, por el momento, vamos a centrarnos en lo que acaba de nacer. Lo otro, ya se verá más adelante.