La puerta de acceso a la capilla del Espíritu Santo, en la calle Magnus Blikstad, sufrió en la tarde de ayer un acto vandálico en la que alguien reventó el cristal de la puerta, pero sin que nadie llegase a acceder al interior. “Se escuchó un fuerte ruido, pero cuando salieron a ver qué pasaba ya no había nadie. Se encontraron con el cristal ya roto, así que no sabemos quién fue, porque no vimos a nadie, pero parece que es un acto de vandalismo”, afirmó el párroco, José Reinero. El caso, confirma el religioso, fue notificado a la Policía para la investigación correspondiente por los daños ocasionados en la puerta de acceso.