La ordenanza de movilidad no sólo ha enfrentado a gobierno local y oposición. También es motivo de fricción entre los partidos de la oposición. José Carlos Fernández Sarasola, portavoz municipal de Ciudadanos, salía ayer al paso de las críticas del edil forista Pelayo Barcia, al apoyo de la formación naranja a la ordenanza. “El señor Martín (por el edil de Movilidad Aurelio Martín) se ha reído a la cara de Podemos y Ciudadanos al no cumplir ni una sola de las medidas que pactaron para aprobar la ordenanza” fue el mensaje del forista.

“Si nosotros tomamos una decisión es porque consideramos que es lo mejor para los ciudadanos, no buscamos la gracieta ni la palmada fácil en la espalda en el chigre”, fue la réplica de Sarasola tras defender que “Ciudadanos está por encima de la política zafia de Foro”.

Ciudadanos pactó apoyar la ordenanza de movilidad a cambio de una mejora en las condiciones de los coches históricos. “El concejal de Foro ha cogido el tema de los aparcamientos, única y exclusivamente porque piensa que le da votos, pero no le importa nada el desarrollo de la ciudad. Todo son medias verdades o hechos sesgados y en ese terreno no entramos, criticó Sarasola que, animó a Barcia a “que coja una excavadora y vuelva a levantar la avenida del Molinón, para hacer una carretera, como prometió hacer. Quizás ahora que todos los ciudadanos están encantados con ese nuevo espacio verde, no fuese tan osado”.

Precisamente Pelayo Barcia volvió ayer a la carga con sus denuncias sobre la mala adaptación de los parquímetros a la nueva realidad que empieza el uno de abril. “Se han adaptado los parquímetros para que los vehículos históricos y extranjeros puedan estacionar en Gijón, pero la mala manera en la que lo ha hecho genera problemas mucho mayores: crea una grave discriminación entre españoles y extranjeros”, explica el edil que pone ejemplos: “Un vehículo diésel anterior al año 2006 o gasolina anterior al año 2000 no podrá estacionar en Gijón si tiene matrícula española, pero sí lo podrá hacer si tiene matrícula extranjera”.