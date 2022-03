Comienza la prohibición de aparcar en la zona azul a los coches sin tarjeta ambiental

Se acabó el trimestre de gracia. A partir del viernes, 1 de abril, se hace efectiva la prohibición de aparcar en zona ORA para los vehículos sin distintivo ambiental que entró en vigor el pasado 1 de enero en base a la nueva ordenanza de movilidad de la ciudad. Desde entonces y hasta ahora, los parquímetos han estado dando el tiquet de aparcamiento a los vehículos sin distintivo con el aviso de que ya no podrían estacionar a partir del uno de abril. En tres días se acaba el aviso y empieza la sanción. Los parquimetros no darán tiquet a este tipo de vehículos lo que supone que, si aparcan, serán denunciados por los controladores de la Empresa Mixta de Tráfico. La multa es de 90 euros: la mitad si se abona en pronto pago.

La Empresa Mixta de Tráfico, que gestiona el aparcamiento regulado en Gijón, calcula que este cambio afectará al 16% de los coches que ahora mismo estacionan en zona ORA. Desde la concejalía de Movilidad se incluye otro porcentaje a tener en cuenta: 30%. Ese porcentaje se corresponde con los alrededor de 36.000 vehículos matriculados en Gijón y que no tienen derecho a etiqueta ambiental. Todos ellos potenciales usuarios de la zona azul.

Los vehículos con distintivo B. C, Eco o 0 emisiones no tienen problemas. Entre quienes no puedan lucir estas pegatinas en sus lunas hay excepciones a tener en cuenta. Sí podrán seguir aparcando en la zona ORA, aunque no tengan etiqueta ambiental, los residentes con tarjeta, a los que se les prolonga el plazo hasta el 31 de diciembre de 2025; los vehículos comerciales e industriales con autorización de estacionamiento en zona azul, que tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2022; los vehículos que tengan la consideración de históricos y los vehículos que acrediten disponer de tarjeta de estacionamiento para personas de movilidad reducida (PMR).

Aunque con este último colectivo el problema es otro. Es la obligación de que saquen tarjeta de residente para aparcar en la zona ORA gijonesa. Algo que antes hacían de manera gratuita. El cambio ha generado la movilización de las asociaciones asturianas que les representan y que ven en esta novedad un paso atrás en sus derechos adquiridos.

Horarios y colores

La nueva tarjeta ORA para las personas de movilidad reducida, que también se estrena este día uno, cuesta 45 euros al año como cualquier tarjeta de residente. La diferencia es que con ella pueden aparcar en todas las zonas ORA de la ciudad, no exclusivamente en la de residencia como ocurre con el resto de los usuarios. Hay que recordar que la zona ORA se aplica en horario de 9 a 20 horas, de lunes a viernes, y de 9 a 14 horas, los sábados. El resto del tiempo no hay restricciones que afecten al tipo de vehículos.

Aunque la ordenanza municipal fija las posibilidades de tener zonas azul, roja, naranja y verde dentro del espacio regulado lo cierto es que, ahora mismo, lo que hay es zona azul a 0,95 euros la hora. De las nuevas opciones cromáticas hay propuestas de experiencia piloto por ejemplo en Cimadevilla, La Arena o el entorno de las farmacias locales. Algo a definir con la Empresa Mixta de Tráfico, que esta semana presenta el cierre de sus cuentas de 2021 con unos beneficios de algo más de 254.000 euros frente a las péridas de 322.000 del ejercicio anterior.

La prohibición de aparcar en zona ORA sin distintivo ambiental garantiza una polémica más de las que lleva acumuladas la ordenanza de movilidad, que Foro y PP han llevado a los tribunales para conseguir allí su anulación. Son dos de los partidos que votaron en contra de la nueva reglamentación en el Pleno. La ordenanza sumó los votos de, además de PSOE e IU, Ciudadanos y PSOE desde la oposición. Ambos a cambio de algo.

Ciudadanos consiguió que la prohibición de circular para los coches sin distintivo a partir de 2026 se flexibilizara. Se les permitirá recorrer hasta 2.500 kilómetros. Los propietarios deberán presentar una declaración responsable junto con un justificante de haber superado la Inspección Técnica de Vehículos.

Mayor inmediatez se esperaba de la media docena de medidas pactadas con Podemos-Equo Todos están en trámite pero ninguna es una realidad a pocos días de empezar el mes de abril. Entre las medidas están el denominado “Plan Renove Xixón” con 100.000 euros para ayudar a la renovación del parque automovilístico, los bonos de transición ecológico y verde para que los propietarios de coches sin distintivo puedan acceder al autobús a buenos precios o el ansiado transporte público a demanda en la zona rural.