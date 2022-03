Denuncian a una pareja en Baldornón por el ladrido de sus perros y el cacareo de las gallinas

Son defensores del mundo rural y el estilo de vida autosuficiente. Por eso, hace seis años, la pareja formada por David Fernández y Rosi Rodríguez se instaló en la parroquia de Baldornón junto a sus dos hijos. Disfrutan de la tranquilidad del campo, crían sus propios gallos y gallinas, y tienen como animales de compañía a tres perros. Pero hace aproximadamente dos años que comenzó el calvario por las quejas reiteradas de dos de sus vecinos, que han llegado al punto de denunciarles por daños y perjuicios por el cacareo y los ladridos de sus animales. “Nunca habíamos tenido ningún problema, todo lo tenemos en regla, con los permisos necesarios que te da el Principado y, al final, esta es la vida de siempre en un pueblo. Pero acaban de llegar aquí desde la ciudad y no entienden esta forma de vida”, lamenta el matrimonio, que asegura estar “en un sin vivir” por culpa de las presiones que sufren casi a diario.

David Fernández llega por la tarde de trabajar y, al entrar con su furgoneta en casa, que tiene completamente perimetrada, le saluda su perro, “Casper”, con un par de ladridos que no se vuelven a repetir. Los otros dos canes los tiene en la parte trasera de la vivienda para quitarse de problemas. “Hace tiempo empezaron protestando porque el olor de los patos que teníamos les molestaba y, por quitarme de líos, me deshice de ellos. Luego empezaron a quejarse de las gallinas, y me las llevé a casa de mi madre. Y al poco volvieron con que los perros ladraban, y ahí ya nos plantamos. Fue un acoso constante”, lamenta David Fernández, que tiene el conflicto judicial, por la vía civil, en manos de una abogada. “Nosotros sabemos que no hemos hecho nada malo. Somos una pareja con dos criaturas que queremos que vivan en el campo y aprendan la importancia de la zona rural para que esto no quede vacío, pero los niños casi ni se atreven a salir de casa por miedo a los vecinos”, añade Rosi Rodríguez.

Durante el tiempo que la pareja expone su caso a LA NUEVA ESPAÑA, se escucha el cacareo de las gallinas. Y también los ladridos de varios perros, pero a lo lejos. “No somos los únicos que tenemos animales. Aquí todo el mundo tiene perros, y hay vecinos con vacas y muches pites. Pero el problema lo tienen sólo con nosotros, que nos hacen la vida imposible, especialmente el vecino de enfrente”, relata David Fernández. Ese vecino del que habla ha colgado una gran pancarta en su balcón en la que se lee “Por favor, ladridos no, gracias”. “Es surrealista que en la zona rural alguien se queje de que un perro ladre, pero a nosotros nos está pasando”, expone. “Llevamos dos años y medio con quejas y presiones de este vecino, y no entendemos que hasta podamos llegar a juicio”, reflexiona este matrimonio, deseoso de reconducir la situación.