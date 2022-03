El libro de los que no pasaron a la historia: así es la última obra sobre Gijón de Luis Miguel Piñera

Las “mamás de leche”, que amamantaban a hijos de otras por dinero. Las primeras mujeres que decidieron que el deporte también era para ellas y fundaron un equipo de hockey sobre hierba. Todos los que se dejaban la piel en los astilleros, y el alma reclamando mejoras para los trabajadores... De ellos, de los que de verdad hicieron la historia de Gijón, es el nuevo libro de Luis Miguel Piñera. El historiador, y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, presentará mañana su nueva publicación: “Historia social de Gijón. Industria, cultura popular y memoria” (Ediciones Trea y la Asociación Lázaro Cárdenas). El acto está previsto para las 19.00 horas, en el salón de actos de la Escuela de Comercio.

“No es un libro con un principio y un fin. Es un libro con artículos cortos e independientes, se pueden leer de forma salteada”, explica el autor. Matiza a renglón seguido que ha organizado la publicación sobre tres pilaroes: memoria industrial, memoria del asociacionismo y memoria histórica.

“Lo que hace distinta a esta publicación son sus protagonistas”, señala Piñera. No hay grandes historias sobre fábricas, pero sí todos aquellos pequeños movimientos de los obreros que mejoraron la vida de los trabajadores. No hay chimeneas humeantes, pero sí manos gastadas de las trabajadoras de La Algodonera de La Calzada: “Lo que verdaderamente me interesa, y así lo he plasmado en este libro, es lo que representó la industria en Gijón desde el punto de vista humano”.

Porque la ciudad ha respirado siempre al compás de sus vecinos. Apunta Luis Miguel Piñera que “Gijón tuvo en el pasado, y hoy en día la conserva, una virtud muy diferencial frente a otros núcleos urbanos. Fue y es una ciudad eminentemente asociativa, donde siempre hay excusa para reunirse”.

Y es en esa segunda parte de su libro donde se detiene en alguno de los movimientos –sociales, culturales o de cualquier índole– que han pasado más desapercibidos. Como el colectivo de las “amas de cría”. “Mujeres que eran contratadas para dar el pecho a los hijos de otras. Se llamaban también ‘mamás de leche’ e iban muy arregladas, era una distinción de las familias”, apunta el autor. Destaca Piñera la historia de la Agrupación Deportiva Femenina de Hockey de Gijón: un equipo femenino que alcanzó relevancia. “La Guerra Civil lo paralizó todo, también el desarrollo del hockey sobre hierba femenino. Pero el camino estaba ya trazado”, señala el historiador.

Imposible no preguntar: ¿Alguna historia que sorprendiera al autor? Dice que desconocía la biografía del escultor José Menéndez-Morán. Un artista aplaudido en Gijón que fue ejecutado tras la guerra. Había firmado el manifiesto de la Liga de Escritores y Artistas Antifascistas. “Esta y otras son vidas que merece la pena conocer. Son ellos... Bueno somos nosotros los que hacemos la historia”.