Una mujer exige a la justicia que dicte el ingreso de su hijo, con enfermedad mental

–Carmen, ¿Tiene miedo a su hijo?

María del Carmen Pérez rompe a llorar: “No es miedo, es terror. Cada vez que me llama, tiemblo”.

Lleva 16 años en terapia para decirlo: “Es mi hijo, le quiero hasta el tuétano. Pero padece una enfermedad mental y necesita ayuda”. Está diagnosticado de bipolaridad, trastorno de la personalidad sin especificar, inteligencia límite y Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Tiene 25 años. Cuando sufre un brote, amenaza con matarla a ella y a su padrastro. Llegó a perseguir a su abuela con un cuchillo –consta en una denuncia–.

La familia es de Madrid, aunque se trasladó a Asturias hace un lustro. Y se descontroló la situación: “En la Comunidad de Madrid, cuando ingresaba con un brote, le medicaban. Aquí solo pueden hacerlo bajo mandato judicial”, explica ella. Pero la jueza de Llanes, donde vivían antes de trasladarse a Gijón, no lo dictaminó. A pesar de los tres informes médicos, a los que ha tenido acceso este diario, que proponían su “ingreso forzoso”. Ahora, el joven está viviendo solo en Madrid. Sin cuidadores, sin medicación. “Necesito una orden judicial para que se ponga en cura. Están en riesgo su vida y la de otros”, clama Pérez.

Mucho antes de esto, ella era una madre feliz. Acababa de dar a luz a su primer hijo y, aunque el padre “no se hizo cargo”, tenía el apoyo de la abuela. Los problemas empezaron pronto: “Tardó en romper a hablar y llevó pañal hasta los cinco años”. Luego empezaron los brotes de agresividad: “Tiraba cosas, gritaba”.

Pérez guardó todos los informes con su diagnóstico: de los hospitales La Paz y Gregorio Marañón, del Infanta Mercedes. Con poco más de treinta años, ella asumió que su vida no sería fácil. Encontró el amor, se casó con el que aún hoy es su marido. “Le crió como a su hijo”. El joven fue de un instituto a otro, de bronca en bronca. “Un día se escapó del instituto y se presentó en mi casa con unos compañeros”, apunta la madre.

Fueron tirando. A los 18 años, persiguió a su abuela –que vivía en la casa familiar– con un cuchillo. Fue ingresado en el Gregorio Marañón”: “Salió bien, como una persona nueva”. La familia decidió trasladarse, poco después, a Asturias. “Elegimos Llanes porque nos gustaba mucho”. “Para nosotros era un sueño, llevábamos mucho tiempo pensando en mudarnos a Asturias porque nos encanta”.

Pero fue un mal sueño. “Al principio, mi hijo no quería venir. Pero, como se quedó sin dinero, acabó por trasladarse”, dice. Y fue entonces cuando, de verdad, empezaron los problemas: “Hubo hasta 28 intervenciones de la Guardia Civil. Al no medicarse, sus enfermedades se apoderaron de él”. Cuando la jueza dictaminó que el joven no tenía que ingresar –aunque dictó una orden de alejamiento para proteger a su abuela y a su padrastro–, el joven regresó a Madrid. La familia se trasladó a Gijón por miedo: “No queremos que nos encuentre”.

El joven llama a su madre. Le manda mensajes amenazantes. Ayer mismo, poco antes de la conversación de Carmen Pérez con este diario: “Eres una hija de p... O me mandas dinero o mando a unos que conozco para que os maten. Sé que estáis en Gijón”. La voz se corta en el audio de WhatsApp.

–¿Cuál es el último recuerdo bonito que guarda de su hijo?

–Hace 19 años, cuando fue con el colegio a esquiar a Andorra. Se despidió de mí con un beso.