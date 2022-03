“El nuevo ‘boom’ constructivo de Gijón será en la zona rural”

Félix Gómez López, presidente vecinal de Granda desde 2010, renovó anteayer su cargo con dos grandes asuntos sobre la mesa: la pelea aún en marcha para frenar la instalación de una sede de inspecciones de la ITV en la parroquia y diseñar una batería de mejoras de cara al “boom” de construcción que, iniciado en la pandemia, parece consolidar a Granda como una “parroquia dormitorio” de Gijón.

–Lleva ya más de una década al frente de la asociación.

–Desde el 2010. De aquella se iba una junta que llevaba muchísimos años al frente y nosotros éramos un grupo que llevábamos también mucho tiempo encargándonos de las fiestas y siempre muy apoyados por la asociación, así que cuando vimos que necesitaban que alguien diese el paso lo hicimos más por responsabilidad que otra cosa.

–¿Y renueva también por responsabilidad?

–Sí, como pasa en casi todas las asociaciones vecinales, no salió ninguna otra candidatura. Los relevos son siempre difíciles en las parroquias y solo surgen si se fuerza un poco la situación. Nosotros estaríamos encantados de que hubiese más gente dispuesta a seguir con esto, pero hasta entonces, de momento, seguiremos trabajando con la misma dinámica de ahora.

–¿Cómo van los desbroces?

–Está todo un poco desbarajustado, como en el resto de parroquias. El Ayuntamiento iba a obligar el año pasado a los propietarios a encargarse de la limpieza de sus fincas y al final la medida se quedó un poco a medias, así que ahora es el propio Ayuntamiento el que decide qué limpia y qué no. Hay caminos que se desbrozan cada pocos meses y otros que llevan años sin tocarse, no sé si es porque hace falta acercarse más a las parroquias o si se debe a algún detalle logístico que se nos escapa. Nosotros hemos hecho un listado de caminos con las necesidades de cada uno, pero no se sigue ese criterio. Algunos están muy bien y otros bastante mal.

–¿Y el saneamiento e internet?

–Bastante bien. Los colectores están salvo casos muy concretos por tema de alturas, y hay fibra en casi toda la parroquia. Al final estar tan cerca de Gijón, y cada vez más porque la ciudad crece hacia esta dirección, nos puede traer algún inconveniente pero también muchísimas ventajas, y estar al día en este tipo de cosas es una de las ventajas.

–La gran pelea es la ITV.

–Seguimos en ello. Nuestra demanda sigue en curso. Está complicado el tema pero, bueno, nosotros pelearemos hasta el final. Consideramos que es una injusticia muy grande. Nadie cuestiona que tenga que haber una ITV, ni siquiera que a lo mejor debería estar en Granda. Lo que se cuestiona es que se quiera hacer en esa finca concreta porque haría que parte de la parroquia se volviese inaccesible para los vecinos. No entendemos el empecinamiento con la ubicación.

–¿Con qué otras gestiones está ahora mismo la asociación?

–En la asamblea tocamos un tema muy importante, que es aclarar qué nos va a suponer en Granda el crecimiento de Gijón ciudad. Tendrá que haber cambios en cuanto a seguridad vial, recogida de basuras, aceras... Granda empieza a ser una parroquia dormitorio de Gijón y eso obliga a hacer cambios. Ahora mismo ni nos lo imaginamos, pero en algún momento tendrán que instalarse en la parroquia pasos de peatones y semáforos.

–¿Cómo ven desde la asociación que Granda sea una “parroquia dormitorio”?

–Bueno, no pretendemos ser una reserva indígena, intocables. Nos encanta la parroquia y ser rurales, pero no podemos ignorar que pertenecemos a una ciudad que crece.

–La parroquia sigue con sus precios de suelo al alza.

–Hay muchísimas fincas a la venta, terrenos que llevaban años abandonados y ahora se quieren urbanizar. Desde la pandemia igual han salido a la venta 30 o 40 parcelas, porque saben que hay demanda. Y los precios, sí, se han disparado. Está claro que el nuevo ‘boom’ de la construcción será en la zona rural.