La plaza de toros cierra para reformar los tendidos por “riesgo de hundimientos”

La plaza de toros de El Bibio permanecerá cerrada a cualquier tipo de actividad hasta que se lleve a cabo una reforma integral, tal y como ya había avanzado la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, hace unas semanas. La decisión definitiva la comunicó ayer el concejal de Obras Públicas, Olmo Ron, tras recibir el informe encargado a una empresa privada a tenor de una serie de hundimientos en los tendidos del coso de la carretera de Villaviciosa. “Se pueden producir hundimientos localizados que pueden provocar situaciones de pánico, aunque no quiere decir que el terreno bajo los tendidos se vaya a hundir en general”, confirman los autores del informe, que apuntan a filtraciones de agua generalizadas, localizadas especialmente en el espacio de vomitorios, como el motivo que ha provocado la pérdida de resistencia del terreno y generado el asentamiento generalizado de los tendidos.

Esas filtraciones de agua, detalló Ron, están afectando a la zona donde se asientan los tendidos, rellena de grava y tierra. “Cada vez está teniendo menos tierra de asentamiento, incluso en las cuatro catas que se han hecho se han encontrado espacios huecos debajo”, expuso el edil. El informe concluye que “con los datos de los ensayos realizados no se puede asegurar que no vaya a producirse un asentamiento instantáneo, con el uso” de los tendidos. “Es necesario actuar en la rehabilitación del terreno bajo las gradas antes de permitir el uso de las mismas”, añaden los autores del informe. “No vamos a permitir su uso hasta que no se haga el proyecto de rehabilitación”, anunció Olmo Ron.

Con este documento en la mano, el gobierno local tiene ya la vía libre que buscaba para acometer una rehabilitación del coso, eliminando cualquier tipo de actividad, ya sea taurina u otro tipo de manifestación cultural, en los próximos años. Olmo Ron desveló que optarán por desmontar todo el graderío (la zona de tendidos de piedra) y hacer un asentamiento estable para luego volver a montar las gradas. “No se permite el uso hasta que no se haya ejecutado el proyecto de rehabilitación de El Bibio”, repitió el concejal.

Desde Obras Públicas, eso sí, trabajarán ya en el proyecto de rehabilitación, para “poder ejecutarlo cuanto antes”. “La prioridad para el gobierno es la seguridad de los ciudadanos. No podemos correr ningún tipo de riesgo por celebrar ningún espectáculo”, incidió Ron.

Sobre plazos, el edil no se quiso “aventurar”. “Debemos saber cómo se va a proyectar. El proyecto de rehabilitación irá por un lado, y la futura cubierta que se quiere instalar para dar uso a la plaza durante todo el año irá por otro. Si hay convocatoria de fondos europeos pues acudiremos, pero de momento, tenemos la idea de actuar en dos proyectos independientes. Uno, prioritario, que es la rehabilitación de los tendidos para tener El Bibio disponible cuanto antes, y el otro, que llevará más tiempo, el de la cubierta”, desveló. Preguntado sobre si alguna de las dos actuaciones contempla la eliminación de los corrales de la plaza, el concejal aseguró que no se contempla ninguna intervención de ese tipo. “No tenemos en mente esa actuación. La plaza está protegida como BIC y debemos respetar hasta el más mínimo metro cuadrado”, señaló

Sobre el informe del arquitecto municipal del mes de julio de 2021, que garantizaba la seguridad del coso para la feria taurina de Begoña, el concejal se limitó a argumentar que en aquella ocasión el aforo estaba limitado por la pandemia. No obstante, según la información aportada, las catas se hicieron en los tendidos de sombra, en los que se concentró la mayoría de público el agosto pasado. “El aforo en 2020 y 2021 era del 50%, y como la previsión era que llegase al 100% este año queríamos saber qué estaba pasando. Se veían los asentamientos y, por eso, contratamos la asistencia técnica. Debajo de los tendidos hay un terreno inestable, malo y con zonas huecas”, respondió Ron para explicar por qué el coso era seguro en julio de 2021 y ahora no.