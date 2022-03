El proyecto de ampliar en hasta 125.000 metros cúbicos la capacidad del vertedero de Veranes ha quedado suspendido tras no superar su estudio de evaluación ambiental, que dictamina que aumentar la superficie del espacio, destinado al vertido de tierras limpias de excavaciones constructivas, “no resulta medioambientalmente viable”. El fallo, que no admite recurso, bloquea un proyecto que había impulsado la firma Bernardo y Ovalle tras más de dos meses de incógnita entre los vecinos de Cenero, cuya asociación vecinal seguía sin tener claro qué se pretendía hacer en esos terrenos y tenía pendiente reunirse en asamblea para valorar si impugnarían o no la ampliación, algo que ya no parece que será necesario.

El recinto del vertedero se habilitó en 2015 y el plan de ampliación se desarrollaba sobre cuatro fincas, propiedad de los socios de la empresa, que suman 21.959 metros cuadrados, aunque la ejecución real del proyecto se limitaba solo a 14.412. La firma explicaba que sus trabajos se limitarían a desbrozar la zona, eliminar parte del arbolado y hacer un cuneta, y que comprometía a restaurar todo el entorno una vez se hubiese agotado el vertedero. La consejería de Medio Ambiental falla ahora que “las observaciones recibidas durante la fase de consultas” y el análisis técnico realizado les obliga a bloquear el plan.