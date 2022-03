Víctor Guillot, suspendido de militancia por sus críticas al partido

La comisión ejecutiva federal del PSOE acaba de suspender de militancia, de forma cautelar, al periodista gijonés Víctor Guillot por lo que considera faltas graves y muy graves a tenor de los comentarios en redes sociales o en columnas de opinión en medios de comunicación contra representantes del partido, tanto a nivel nacional como regional y local. En un escrito de ocho páginas, elaborado en la calle Ferraz y firmado por el secretario de organización, Santos Cerdán León, se da un plazo de cinco días a Guillot para aportar sus argumentos de defensa antes de que el partido tome una decisión definitiva sobre su continuidad o no. “Me siento como Rafael Azcona o Berlanga cuando los censuraban en las películas por el motivo más absurdo e injustificado de sus guiones”, apunta Guillot.

El documento sancionador incluye las publicaciones hechas por Víctor Guillot sobre personas destacadas del PSOE por sus declaraciones o comportamientos durante los últimos años, desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta la alcaldesa de Gijón, Ana González, pasando por ministros, diputados nacionales y regionales y concejales del Ayuntamiento de la ciudad. “Es una suspensión cautelar donde la presunción de inocencia brilla por su ausencia y, en segundo lugar, no es casualidad que coincida con un proceso congresual de ámbito local”, reflexiona Guillot, que en 2017 formó parte de la candidatura de Monchu García para liderar el PSOE de Gijón, frente a la opción de Iván Fernández Ardura, que al final se impuso. Este sábados, ambos reeditan pugna.

Guillot lamenta que en su partido “se olvidan de que soy periodista y confunden al columnista de opinión con el intelectual orgánico”. “Es el trabajo de un periodista, se acogen a columnas de opinión que no ofenden a nadie, en las que nunca he insultado a nadie y donde solo he hecho uso de la ironía y el sarcasmo”, defiende el periodista, que acusa a Santos Cerdán de no haber “entendido nada”, además de carecer “del más mínimo sentido del humor y de ironía”. Guillot alegará en contra de su expulsión.

Los comentarios críticos también señalan a la vicepresidenta Nadia Calviño o al extitular de Ciencia Pedro Duque, y a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. En el ámbito regional hay comentarios sobre el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el consejero de Industria, Enrique Fernández. También sobre el concejal de Empleo y Promoción Económica, Santos Tejón.

Los argumentos por los que se propone para la suspensión están recogidos en el régimen disciplinario de los estatutos federales del partido y se apoyan en los artículos 85 y 85, relativos a faltas graves y muy graves. Por ejemplo, “la ofensa personal grave a cualquier afiliado o que vaya destinada a menoscabar el prestigio y la imagen pública de los órganos colegiados del partido y de sus miembros”, “hacer públicos, por cualquier medio de difusión, opiniones, ideas o comentarios opuestos a la línea política del partido” o “menoscabar la imagen de los cargos públicos o de las instituciones socialistas”.