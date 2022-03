“Los videojuegos deben usarse en clase, vamos con retraso”

Nulla tortor dui, eleifend ac malesuada non, semper faucibus metus. Etiam lorem felis, dapibus ac interdum eu, tempus sit amet mauris. Fusce aliquam pharetra leo, eget cursus sapien condimentum in. Proin quis ante et quam adipiscing ultrices vitae ac nulla. Mauris est lacus, rhoncus in gravida sit amet, convallis vel dui. Fusce eros dolor, aliquet et sagittis id, dignissim eu sapien. Fusce placerat, augue et faucibus ultricies, nisl lacus sollicitudin purus, auctor tincidunt leo velit sed purus. Maecenas hendrerit laoreet aliquet. Nulla eget ligula eget nulla fringilla malesuada. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Cras cursus accumsan justo, quis suscipit metus mollis et. Curabitur nisl ante, tincidunt eu ornare in, sollicitudin et tellus. Loid molestie nulla. Proin nulla nunc, scelerisque at facilisis nec, euismod at arcu. Donec consectetur ullamcorper dui non commodo. Curabitur faucibus odio in tortor luctus ullamcorper.

El Centro de Recursos del Profesorado (CPR) de Gijón inició ayer un nuevo plan formativo a docentes para normalizar el uso de videojuegos en el aula. Lo imparte Lucas Ramada Prieto, licenciado en Filología Hispánica y doctor en Didáctica de la Lengua y la Literatura. –¿Qué objetivo se marca? –Entrenar la mirada del profesrado para que entienda los lenguajes de la ficción digital y, fundamentalmente, de los videojuegos. Los docentes saben analizar un texto y valorarlo por si lo quieren usar en clase, pero no entienden la ficción digital. Y es abusurdo, porque mientras yo les doy el taller el 80% de sus alumnos están jugando. Ya vamos con retraso. –¿La brecha generacional entre profesores y alumnos es hoy más acusada? –No sabría decir, puede que ahora que todo se acelera también lo hagan las brechas, pero no podría contar que el profesorado posfranquista estaba precisamente unido a sus alumnos. Ahora hay una brecha profunda, pero es institucional. Hay jóvenes jugando sin hacerse preguntas como qué supone que la primera acción de un juego sea disparar a alguien. Y no se las hacen porque no se les enseña. –¿Falta enseñanza moral? –Sí, pero los videojuegos pueden enseñar también sobre la estética, permiten apreciar, no sé, la correlación de colores para representar el estado afectivo de un personaje. Eso se tiene que enseñar. –¿Se hablará en el curso del tiempo de uso de pantallas entre los jóvenes? –Si los profesores me sacan el tema, claro, pero es complejo. No sirve darle al crío de dos años la tablet para que te deje en paz en el chigre y luego llevarse las manos a la cabeza cuando con ocho pasa mucho tiempo con las pantallas. –¿Cómo debe hacerse? –Las familias se asustan, dicen: se pasa cinco horas con el "Fornite". Pero, ¿qué hacen durante esas cinco horas? ¿Jugar o hablar con amigos? Y a un niño pequeño, si le limitas las horas de pantalla, ¿se las quitas del tiempo de deberes o de juego? Porque a ciertas edades igual es más importante lo segundo. La tecnofobia, criminalizar la ficción digital, surge por falta de comprensión de los adultos.