Un fallo judicial ordena restituir el tráfico en el "cascayu" del Muro

Duro golpe al Ayuntamiento de Gijón. Los tribunales acaban de dar la razón a Stop Muro y estimado su recurso contra la resolución municipal que limitó el tránsito de vehículos en el Muro dando paso al polémico “cascayu” por motivos de emergencia durante la pandemia. La sentencia de la magistrada Estefanía López Muñoz, titular del Juzgado Contencioso-adminsitrativo número 1 de Gijón anula la resolución firmada en julio de 2020 por ser contraria a derecho y exige la “restitución del tráfico rodado de forma permanente sobre el carril actualmente destinado al tránsito peatonal”. Contra esta sentencia, que además condena en costas al ayuntamiento como demandada, cabe interponer recurso de apelación ante el tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias.

La jueza asume en su sentencia tres de los argumentos de la defensa de Stop Muro, que ejerce el abogado Héctor Díaz Castañeda. Para empezar que dado el ancho de las aceras y la propia situación del Muro no era necesario hacer obras y quitar tráfico para garantizar la distancia social de seguridad que pedían las autoridades durante la pandemia. Eso significa que no era una obra necesaria. Igual que se entiende en el fallo que no eran una obras provisionales, como se defendió desde el Ayuntamiento, sino con “vocación de cierta permanencia”.

El fallo judicial también pone en duda que el trámite seguido para su desarrollo, el de emergencia, fuera el correcto y que no se abría observado el planeamiento que afecta a la zona, que es el Plan Especial del Muro.