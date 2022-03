“Nuestra línea política ha generado confianza, la ciudadanía nos entiende”

–¿Cuál será su primera decisión si repite como secretario general?

–Arrancar, como hicimos hace cuatro años, un plan de trabajo con las nuevas secretarías. Una vez que los secretarios tomen posesión, debemos planificar el trabajo de los próximos meses, y lo pasaremos a valoración de la militancia, porque es una manera rigurosa de empezar a hacer las cosas. Más allá del proyecto general que he trasladado estas semanas, también quiero que cada secretario, desde cada área, vaya indicando cuál va a ser su planificación.

–¿Integrará a la otra corriente del partido que arropa a Monchu García?

–Siempre he buscado la colaboración con la parte del partido que no votó a mi comisión ejecutiva, incluso hemos contado en muchas ocasiones con quienes no respaldaron a la comisión ejecutiva. Eso no tiene por qué variar. Lo que sí espero que cambie es que en este proceso congresual revalide esta etapa del partido y eso mande un mensaje importante de que es hora de empezar a colaborar. Al final, si yo busco un acercamiento y no lo encuentro por la otra parte, cualquier esfuerzo que podamos trasladar no sirve.

–¿Seguirá apostando por el frente con IU e incluso incluyendo a Podemos?

–Como opción de gobierno debemos tener diálogo con todas las fuerzas políticas, y creo que hemos demostrado que tenemos esa capacidad, pues hemos logrado sacar adelante temas en el Ayuntamiento con partidos de distintos signos políticos. Ahora, es evidente que, como fuerza de la izquierda, tenemos mayor afinidad ideológica con las otras fuerzas de la izquierda. Es el camino natural, lo que mejor entiende nuestro electorado y lo que nos ha permitido reforzarnos como organización.

–¿Ha habido algún mensaje del otro candidato que le haya molestado?

–Alguna cosa que, a lo mejor, no me gustó, pero no vamos a entrar en reproches.

–¿Se siente el candidato de la FSA?

–La FSA se mantiene neutral y no interfiere en este proceso. Nosotros nos sentimos identificados con el proyecto de la FSA y con el proyecto a nivel federal.

–Presentó el martes un coloquio en la Casa del Pueblo. ¿No le da ventaja hacer actos hasta el final?

–Es el jueves (por hoy) cuando se presentan las candidaturas y pasamos a ser candidatos oficiales. Esta comisión ejecutiva, y me siento muy orgulloso, ha estado trabajando a un ritmo muy alto desde el primer día y hasta el último. En otras direcciones políticas, arrancan con mucha fuerza y luego declinan, pero no ha ocurrido lo mismo aquí. La gente está comprometida con un proyecto político y no con aspiraciones personales. La del miércoles fue una actividad chulísima, y hubiera sido una pena desperdiciarla.

–¿Qué le parece la suspensión de militancia de Víctor Guillot por opiniones críticas con el partido?

–Ha sido una decisión de la comisión ejecutiva federal. Estamos al margen.

–¿Confía en ampliar el margen de victoria de 2017?

–Sí. Me hubiera gustado haber llegado a una candidatura única, contando con todos los que forman parte de la organización. Hubiera sido lo mejor para movilizar todos los objetivos compartidos de cara a las elecciones del año que viene. Como no ha podido ser, ahora estamos en un proceso democrático. Lo que me gustaría es que, tras el resultado, se abra una nueva etapa en la que toda esa gente del partido que no ha querido formar parte del proyecto se plantee empezar a colaborar y trabajar juntos.

–¿Por qué deben votarle los militantes?

–Porque he marcado una línea política desde que llegué, con coherencia. La gente sabe que mantengo una misma posición política, que soy coherente desde el primer momento al último, y hemos actuado con criterio. Esa línea política ha generado confianza en la organización, la ciudadanía nos entiende y es una etapa que ha reforzado mucho al partido. Y lo que desea mucha gente es que esa etapa tenga continuidad.