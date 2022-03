“El objetivo es volver a ser el partido del cambio, y Gijón la ciudad del cambio”

–¿Cuál será su primera medida si se convierte en secretario general?

–Elaborar el plan de trabajo. Yo presento un proyecto, pero la ejecutiva tiene una misión, que es elaborar un plan de trabajo. Además, queremos hacer una conferencia política en otoño, y para hacerla con el conjunto de la ciudad, primero tienes que reunirte con mucha gente. Eso obligará a las secretarías a ponerse a trabajar desde el lunes. El objetivo es volver a ser el partido del cambio, y que Gijón sea la ciudad del cambio. La ciudad que sabe dónde va y tiene un proyecto definido.

–¿Integrará a la otra corriente del partido que arropa a Fernández Ardura?

–Desde el minuto cero. La oferta se mantiene a pesar de que ha habido cosas que no me gustan. La única forma de hacer algo sostenible es que estemos todos. O al menos la mayoría. Si soy secretario general habrá una propuesta para que el otro candidato se plantee quién, cuándo y cómo quiere participar en la dirección política que saldrá el sábado.

–¿Ha habido algún mensaje del otro candidato que le haya molestado?

–Lo que me sienta mal es la misma sensación que he tenido siempre que he hablado con él, y es que hablamos idiomas distintos. No tiene el análisis adecuado y una visión alternativa la vive como una agresión. En un partido que presume de democracia interna, es extraño que alguien que lleva tiempo dirigiéndolo actúe de esa forma. Pero no hay nada en su verbo que sea ofensivo.

–¿Ardura parte con ventaja al programar actos ante la militancia hasta el final?

–Sin duda. Pero es algo que esperábamos, porque ya utilizó una asamblea para presentarse y presentó el congreso en el que él mismo era candidato. No ha peleado por las garantías suficientes para que todos los militantes tuvieran conocimiento de las propuestas de cada uno. A mí me afea Ardura, y algunos de los que le sostienen, que hable con los medios o utilice las redes sociales, pero no tengo un cauce para llegar a los 1.189 militantes afiliados, mientras que él puede utilizar el correo electrónico constantemente. Claro que hay una ventaja evidente, pero ya contábamos con eso.

–¿Pero le consta que Ardura esté pidiendo el voto de forma individual?

–Sí, lo está haciendo. Y tengo serias dudas de que lo esté haciendo con el censo, y he expresado una queja en ese sentido. Eso sería un ventajismo impropio de una persona, y una candidatura que se dice democrática en el partido que debe dar ejemplo como pilar central de la democracia en este país.

–¿Ha notado frío por parte de la FSA?

–No, no. La FSA, al menos el secretario general, está teniendo una posición exquisita.

–¿Si gana, cómo enfocará las relaciones con el gobierno local?

–La dirección política, aunque no lo haya hecho estos cuatro años, debe marcar la orientación del grupo municipal, aunque tenga autonomía. Cada vez que haya una cuestión que no esté en el programa ni en el acuerdo de gobierno, pues debería haber un debate en el seno del partido antes. Es el partido el que está en la institución representando a la ciudadanía, las personas se van.

–¿Qué le parece la suspensión de militancia de Víctor Guillot?

–No estoy de acuerdo con eliminar la libertad de expresión, siempre que haya respeto. No sé si en esto se han saltado las normas.

–¿Apostará por el frente común con IU e incluso ampliarlo a Podemos?

–Esta ciudad es mayoritariamente progresista. IU es un socio bueno y fiable y la asociación ha sido productiva para el conjunto de la ciudad. Con Podemos, me gustaría saber qué quieren ser de mayores. Entre los que componen su estructura hay mucha gente que es mucho antes antisocialista que progresistas o de izquierdas.

–¿Por qué deben votarle los militantes?

–Porque esta ciudad debe volver a ser la ciudad del cambio, y este partido es la herramienta para hacerlo. Hay que trabajar todos, saber lo que se hace y poner al partido en relación directa, constante, y de igual a igual con la ciudad, y no desde un pedestal.