Stop Muro medita pedir la vuelta provisional del tráfico si el Ayuntamiento recurre

Alegría, satisfacción... y compás de espera. Stop Muro convocó ayer una rueda de prensa en la asociación de vecinos “San Julián” de Somió para valorar la sentencia que les da la razón y que obliga al Ayuntamiento a restituir el tráfico rodado en el paseo del Muro de forma permanente. La asociación, tal y como confirmó ayer su abogado, Héctor Díaz Castañeda, baraja pedir la ejecución provisional de la sentencia en el caso que el gobierno local decida presentar en los próximos días un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). “Entendemos que es algo perfectamente viable”, aseguró el letrado.

Stop Muro reaccionó rápido al conocer la sentencia. Convocó una rueda de prensa en la asociación de vecinos de Somió. La cita fue a las 19.30 horas, aunque comenzó algo más tarde para dar tiempo a llegar a Díaz Castañeda, que llegó desde Oviedo. En los minutos previos a la comparecencia, varios miembros del colectivo se abrazaban. También se dejó ver el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, que acudió a título personal. “Esto es un claro aviso a navegantes para lo que quieren hacer con el Plan de Movilidad”, aseguró la portavoz y secretaria de la asociación, Montse Medina, que además de por Díaz Castañeda, estuvo acompañada por el tesorero del colectivo, Óscar Álvarez. Medina recordó que en este tiempo han recogido 25.000 firmas.

La pelota, según explicó el letrado Díaz Castañeda, está ahora en el tejado del gobierno local. La asociación maneja dos escenarios. Por un lado, que el Ayuntamiento plantee su recurso ante el TSJA. En ese caso, estudiará si pide una ejecución provisional que devuelva el Muro a su estado anterior al verano de 2020. El otro escenario es que el gobierno local no presente dicho recurso y que, por tanto, la sentencia sea firme. En ese caso, el Consistorio tendría un plazo de dos meses para devolver la avenida de Rufo García Rendueles a su estado anterior.

Castañeda se mostró muy satisfecho con el fallo. “En otras ciudades, como en Oviedo, se cortaron calles de forma temporal, pero aquí subyacía otra cosa. Subyacían las ganas de meterle mano a la circulación el Muro aprovechando la coyuntura”, aseguró. “Fue una actuación de hecho, que se saltó el derecho administrativo a la torera. Se le dio una apariencia de legalidad, amparándose en el decreto de la pandemia pero a lo que metieron mano fue al urbanismo de Gijón por la puerta de atrás”, incidió. “La sentencia está bien argumentaba. Si la medida hubiera sido provisional, no se habrían arrancado los semáforos”, prosiguió el letrado.

“El propio Ayuntamiento reconoció que tenía un plazo de amortización 34 años, pero la obra estaba hecha para durar más”, continuó. “Fue una actuación inútil porque además se llevó a cabo en una de las zonas donde más espacio hay para pasear”, matizó el abogado, que recordó que lo que busca Stop Muro es restablecer el tráfico rodado como estaba antes del verano del 2020. “Lo que se pide es que la circulación del Muro vuelva a como estaba antes y que la actuación le cueste al gijonés lo menos posible”, recordó el letrado.

Medina cargó contra el gobierno local y lo acusó de estar librando una “guerra contra el coche”. “Hablan de pacificar zonas, pero no tiene sentido. No estamos en guerra, la guerra está en Ucrania. En el tráfico de Gijón no hay nada que pacificar”, dijo. “Esto es un aviso para lo que pretenden en vías como Manuel Llaneza o Pablo Iglesias”, añadió en referencia al Plan de Movilidad Sostenible.