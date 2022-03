Los vecinos creen “un atraso” las vías en doble sentido y aplauden los avances para el peatón

Salvo por algún detalle, los líderes vecinales ven con buenos ojos un nuevo Plan de Movilidad que podría solucionar “viejos problemas” como el tránsito en calle Munuza y la todavía larga lista de vías con aceras demasiado estrechas. Entienden, no obstante, “un atraso” que se proponga el doble sentido en Pablo Iglesias y Marqués de San Esteban, piden más datos sobre cuál será la organización de los aparcamientos disuasorios –para la que piden “ventajas” o ayudas para residentes– y lamentan la falta de soluciones para Nuevo Roces. La oposición, por su lado, entiende que el plan no podrá concretarse hasta que no avancen proyectos pendientes, como el vial de Jove y la estación intermodal.

Manuel Cañete, líder de la Federación de Asociaciones Vecinales de la zona urbana (FAV), considera que el plan “ahonda” en algunos de los temas que se habían trabajado desde el Foro de la Movilidad y “se marcan directrices que suenan bien”. “La ciudad vista desde el peatón y la pacificación de espacios es importante, y también es muy interesante el tema de los caminos escolares, ahora ya muy desarrollado, y la parte que implica la movilidad en bicicleta y modelos alternativos”, detalla. Destaca también que era “más que necesario” actuar en la calle Munuza –que se quedaría con un único carril con ampliación de aceras para hacer un eje peatonal con el Muro y la zona centro– y apruebo lo planteado en las áreas con prioridad no motorizada. También lanza también un par de problemas. “Esa caja negra de todos los proyectos que Gijón tiene pendientes son fundamentales para la movilidad, como la intermodal y el vial de Jove, siguen sin resolverse”, razona. La FAV tampoco entiende el doble sentido para Pablo Iglesias, porque a su juicio es “volver a modelo que se creía superado” e inquiere sobre cuáles son los criterios para la ubicación de aparcamientos disuasorios. También cree que “apenas hay propuestas” para Nuevo Roces, un barrio “que se va a duplicar” en pocos años. El líder vecinal de este barrio, Miguel Bernardo señala: “El plan reconoce los problemas que tenemos como barrio isla, pero no da las soluciones”. Asegura que el problema de aparcamiento “será total” en unos años y lamenta la falta de medidas para la línea de autobús. Maite Martín, líder vecinal de la zona centro, concreta parte del balance de Cañete. Aplaude la decisión para la calle Munuza, porque “necesitaba un cambio urgente”. “El trazado que tiene, con esa esquina, ese giro de 90 grados, hace que lo lógico sea que sea de un único carril”, razona. Se muestra más sorprendida con el doble sentido en Marqués de San Esteban y Pablo Iglesias, sobre todo porque como asociación asegura que el gobierno local jamás les había planteado una medida de este estilo, y teme que este cambio suponga “un riesgo en cuanto a seguridad vial”. Su gran incógnita, no obstante, sigue siendo la relacionada con el aparcamiento. “No acabamos de entender dónde se ubican ni cuáles van a ser sus condiciones. Las plazas ya eran exiguas antes y ahora no paran de ir a menos. Si yo tengo coche en la calle y pago la ORA puede ser porque no puedo afrontar el precio de una plaza de garaje, que en el centro pasan de hasta los 140 euros. Si no puedo pagar eso, tampoco puedo pagar un parking”, recuerda. Propone, por tanto, que los nuevos aparcamientos den “ventajas” o facilidades económicas a personas residentes. Su balance general, no obstante, es positivo porque ve “una apuesta seria” en la idea de ampliar aceras. “Era otra petición desde hace tiempo. Hay muchas aceras de menos de un metro en zonas aún muy transitadas”, asegura. Desde Viesques, Luis García ya habían sido informados de Anselmo Solar con un único sentido, pero adelanta que su asociación está en contra de ampliar la ORA y pide facilidades para aparcar. Desde la zona rural, el presidente de la federación “Les Caseríes”, por su parte, su presidente, Miguel Llano, sigue sin ver “nada concreto” respecto a esos aparcamientos disuasorios que, recuerda, “serán clave para la gente de las parroquias”, en donde se suma ahora el problema de que “mucho vecinos de edad avanzada, con coches muy viejos, ya no podrán aparcar en la ciudad”. Su grupo sigue apostando por un Muro de doble carril y sentido “para no ahogar a los vecinos de Somió y de Cabueñes”. Más contento está el colectivo de los ciclistas. Rafael Fernández, de Asturies Con Bici, que cree que el plan “es un punto de partida muy bueno”: “Queda mucho por trabajar, pero se acerca al nuevo modelo de ciudad que nos gusta”. Como pegas, echa en falta propuestas “más concretas” para la zona Oeste y un plan detallado que conecte con carriles bici y líneas de autobús los nuevos aparcamientos. “Un puzle sin piezas” La oposición, por su parte, se muestra lo que a su juicio es un plan “de futuribles”. “Para que puedan ser realidad necesitan un encadenamiento de obras previas y un considerable presupuesto, y varias no son de competencia municipal y tienen por ahora un futuro incierto”, concreta José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos, que añade: “Una cosa que sí parece clara es la ‘guerra’ al coche, pero todos los medios de locomoción deben coexistir”. Una valoración similar a la de la popular Ángel Fernández-Ahúja, que le reprocha al edil Aurelio Martín su “obsesión por echar al coche de Gijón” ante la “dejadez” de sus compañeros socialistas de gobierno. “El plan es un puzle sin piezas básicas como el desarrollo de la estación intermodal, el metrotrén y el vial de Jove”, añade. Pelayo Barcia, edil de Foro, carga contra el modelo planteado ahora para el Muro, que pasa por un único carril con sentido enfrentado a la altura de Menéndez Pelayo. “Es la tercera propuesta que conocemos en menos de tres meses, es evidente que no tienen nada claro lo que quieren para la ciudad”, critica el concejal, que vaticina “el colapso” de Menéndez Pelayo. Reconoce, sin embargo, que hay medidas “que pueden ser interesantes”, como la creación de una rotonda en El Humedal, pero que ideas como el doble sentido para Pablo Iglesias y Manuel Llaneza y la ampliación de la zona ORA impide que el gobierno local vaya a poder lograr consenso con su partido. Laura Tuero, de Podemos-Equo, entiende que el plan debería haber contado con una mayor participación ciudadana y velará para que la hoja de ruta “tenga en cuenta la sostenibilidad medioambiental, a las personas con las rentas más bajas y una perspectiva de género”. Por último, Eladio de la Concha, de Vox, tampoco comparte las restricciones al tráfico rodado y cree que la ciudad será “un lugar para paseantes pero con muy difícil acceso para los que no sean residentes”. Por último, la Cámara de Gijón señala que la propuesta les parece “muy ambiciosa” y que “sitúa al peatón en el eje de la movilidad urbana”, pero ve “prioritario” abordar la obra del metrotrén, que “contribuirá con la vertebración de la ciudad y a la reducción del trafico”.