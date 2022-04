Monchu García habla de “una candidatura para reconectar con la ciudad”

En un acto con militantes en un restaurante de El Natahoyo, al que entre otros acudieron como público dirigentes históricos y actuales del sector del metal de UGT, el exsecretario general del partido José Manuel Sariego y la concejala Natalia González, se presentó la candidatura a la ejecutiva local socialista encabezada por José Ramón García, Monchu, de la que forman parte también otros dos ediles de la actual Corporación: Marina Pineda y José Ramón Tuero.

Entre los nombres con peso político en la candidatura destacan la aspirante a vicesecretaria general, Begoña Fernández; el también exconcejal César González para la secretaría de Organización; Constantino Vaquero –que apoyó a Dulce Gallego en los últimos comicios internos– para la secretaría de Política Municipal, Jorge Fernández León, para la de Cultura y Pilar Pintos para la de Participación y Acción Social. Esta última exconcejala actualmente está inmersa en el movimiento vecinal, formando parte de la ejecutiva de la Asociación de Vecinos de La Arena.

A la integración de personas ligadas al movimiento asociativo, como también es el caso de Florencio Martín, presidente vecinal de Laviada, se unen otras personas “que tienen el conocimiento y la experiencia en su área”, pero sin trayectoria política, como el exjefe de cirugía vascular del Hospital de Cabueñes Manuel Vallina-Victorero o la experta en inmigración Sonia Galeano, así como el escritor Eduardo Infante, la presidenta de la Asociación de Empresarias Economía Social, Ana Murias, o dirigentes sindicales como Jacobo López o Juan Miguel Melcón. A ellos se refirió García al indicar que su candidatura “refleja que queremos reconectar con la ciudad y ser reconocibles”. “Queremos que el mensaje del PSOE sea el que corresponde con las cosas que suceden en la ciudad, que le suceden a los ciudadanos. Un equipo heterogéneo, con gente de toda condición social, económica, formativa y que responde de verdad a la realidad de la ciudad”, añadió.

Monchu García destacó que 17 de los 33 integrantes de la candidatura son mujeres. “Es un equipo representativo de la ciudad, que tiene conocimiento de lo que pasa en ella”, dijo. “Pero todavía nos falta”, prosiguió, haciendo un guiño a sus contrincantes en estos comicios internos del partido. “Nuestro equipo no puede ser completo, porque faltan muchos compañeros y compañeras que no apoyan esta candidatura y que nosotros queremos complementarla con ellos. Eso no podremos hacerlo a no ser que ganemos, porque nosotros no hemos escuchado ninguna oferta de integración y de suma en ese sentido, mientras que la mantenemos desde el primer día”, destacó ante los militantes que le acompañaban.