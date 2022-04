Dudas y cabreo entre los usuarios excluidos de la nueva zona azul: “Es un sinsentido”

Dudas, críticas, aparcamientos privados con más tránsito de lo normal y muchas calvas en la zona azul. Así entró ayer en vigor la medida que prohíbe aparcar en las plazas de la ORA a aquellos vehículos, que, por su antigüedad, no pueden acceder a los distintivos medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT). Una restricción marcada por la nueva ordenanza de movilidad sostenible estrenada a la vez que otra no menos polémica medida. La que obliga desde ayer a las personas con movilidad reducida a tener que pasar por caja para poder estacionar en la zona azul. “Se generan muchas molestias”, afirmaron varios de los afectados.

La confusión reinó en la jornada de ayer, pero también en las últimas horas del 31 de marzo. La aplicación de la ORA lleva avisando desde hace meses de que a partir del 1 abril los vehículos más antiguos no podrían sacar el ticket. Como la medida no entraba en vigor hasta las 00.00 horas de ayer el sistema dio paso a aquellos usuarios que sacaron el ticket en las horas previas al cambio de día. La cosa no pasó de la anécdota porque desde primera hora ni la aplicación ni los parquímetros permitían sacar el ticket a los coches más entrados en años, unos 36.000.

Así lo comprobó Noelia Hernández. Regenta una empresa de venta e instalación de maquinaria para la hostelería. Para sus labores usa una furgoneta, una Ford del 2005, que, aunque pasa la ITV, no puede, por su fecha de matriculación, conseguir ya las pegatinas de la DGT. “Es un fastidio porque nos limita el horario de trabajo a los tiempos de carga y descarga”, explicó la empresaria. “Espero que los tribunales den marcha atrás. Esta norma nos obliga a hacer una inversión para comprar un coche nuevo en un muy mal momento”, consideró.

Hubo a quien la norma le pilló con cierto despiste. Fue el caso de Alicia Soriano, una conductora novel que ayer aparcó en la zona azul de la plazuela San Miguel. Su coche, un Mini de color rojo, no llevaba en el parabrisas el distintivo medioambiental pero sí que puede acceder a él. En consecuencia, ella no forma parte del 14 por ciento de usuarios de la ORA que se ven afectados por esta disposición de la ordenanza de movilidad. “Por si acaso, me la sacaré”, afirmó, precavida, Soriano.

A quien sí le afecta es a José Fernández, un vecino de La Providencia de 66 años. Es propietario de un todo terreno, un Nissan Patrol del 96. Ayer no le quedó más remedio que guardar su coche en un parking privado de Marqués de Casa Valdés. Evitó con ello que los controladores de la ORA le multaran con 90 euros. “Es un sinsentido. Dicen que es para evitar emisiones pero si se llenan los parkings voy a tener que dar vueltas igual”, razonó.

La prohibición ha sido especialmente crítica entre los vecinos de la zona rural. Varios colectivos recordaron que muchos conductores de las parroquias tienen vehículos más antiguos. En esa situación se encuentra Mónica González, la dueña de un popular bar en Serín. Tiene un Peugot 106 del 2000. “Cuando me toque ir a hacer gestiones al Centro tendré que aparcar en zona blanca y dar un paseo o tirar de autobús. Por lo visto si voy a un parking privado no contamino”, ironizó.

Los vehículos vinculados a personas de movilidad reducida también tendrán que llevar desde ayer una tarjeta municipal para poder aparcar en la zona azul. La tarjeta cuesta 45 euros y ha sido especialmente criticada porque hasta la fecha este colectivo tenía garantizado el aparcamiento gratuito con la tarjeta de movilidad reducida. “Cuando se aprueba una nueva ordenanza tendría que ser para ir a mejor, no a peor. Es perder unos derechos que ya habíamos adquirido”, criticó Loly Rodríguez, una persona con movilidad reducida afectada por esta nueva realidad.