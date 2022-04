La gestión de la ejecutiva de Fernández Ardura, avalada con el 80,93 por ciento

La ejecutiva saliente de la Agrupación Socialista de Gijón vio ayer refrendada su gestión por la Asamblea Congresual, con tan solo cinco votos en contra después de que el sector crítico optara por la abstención como gesto de “mano tendida” para facilitar la integración en el partido tras la elección hoy del nuevo órgano de dirección, para lo que están llamados a las urnas los 1.164 afiliados del PSOE gijonés. Ayer fueron 236 los que acudieron a votar la gestión, que se saldó con 191 votos a favor, 40 abstenciones y los 5 votos en contra, esto es, un 80,93% de aprobación por parte de los asistentes a la primera jornada del encuentro, que se celebra en el Ateneo de La Calzada.

El resultado no tiene necesariamente por qué trasladarse a la elección de la nueva comisión ejecutiva. Ambos cabezas de lista, el actual secretario general, Iván Fernández Ardura, y el exconcejal José Ramón García, “Monchu”, coincidían ayer en que la urna que se instalará hoy en el Ateneo de La Calzada recogerá bastantes más votos que el número de asistentes al preámbulo de ayer.

A partir de ahí, las lecturas del resultado divergen. Fernández Ardura considera que “un respaldo del 80,93% es señal de que este proyecto debería de tener continuidad”, mientras que Monchu García opinó que la votación de ayer, tras dos horas de asamblea, “es un trámite que tenemos que pasar y está bien, pero mañana vendrá a votar mucha más gente”, incluyendo afiliados que no acuden a las asambleas “porque no están cómodos” y opinó, además, que el actual secretario general “confunde asistencia con participación”.

Iván Fernández Ardura, por quien ya expresó su preferencia como militante la alcaldesa, Ana González, abogó ante la asamblea por “preservar la institución y no poner en riesgo las expectativas positivas para el año que viene”, cuando volverá a haber elecciones municipales. Lo hizo tras un repaso de su gestión desde que tomó las riendas del PSOE de Gijón en 2017, en la que atribuyó a la ejecutiva saliente méritos en la recuperación del gobierno local tras las últimas elecciones municipales, el saneamiento económico del PSOE de Gijón, liquidando deudas con la FSA e hipotecarias, y recuperar un partido que anteriormente estaba en una “quiebra electoral, aislamiento político y con baja participación interna, mientras que ahora es un partido más dinámico, abierto y saneado en el que se ha favorecido la participación y la rendición de cuentas ante los militantes”, señaló tras la votación de su gestión.

Monchu García explicó que la abstención por la que optó el grupo que encabeza debe interpretarse como “una mano tendida, para no cargar las tintas, porque para nosotros todo el PSOE es nuestra historia, estos cuatro años y los 140 anteriores” y para facilitar un acercamiento posterior a los comicios de hoy. Eso no supone que se esté avalando una gestión con la que se muestra muy crítico, en especial con lo que considera “una visión muy complaciente con la situación de la agrupación y de la ciudad” por parte del actual secretario general del partido en Gijón, algo que en su opinión le impide afrontar los problemas porque no reconoce que existan.

En cuanto al respaldo al gobierno local de Ana González, Monchu García recalca que “eso no está en cuestión”. Sí considera que la candidatura que encabeza podría dar a la acción institucional un respaldo efectivo, mientras que considera que el de la ejecutiva de Fernández Ardura “no va más allá de las palabras”.

La urna que determinará quién controlará el PSOE de Gijón los próximos cuatro años se abrirá hoy en el Ateneo de La Calzada después de escuchar las intervenciones ante la asamblea del secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón y de los dos cabezas de lista que compiten por la secretaría general del partido en la ciudad. Permanecerá abierta hasta las ocho de la tarde.

En noviembre de 2017 Iván Fernández Ardura y Monchu García ya se midieron en unos comicios internos que ganó el primero por 27 votos de diferencia sobre una participación de 771 militantes. Los bloques que apoyaron a cada uno de ellos se mantienen prácticamente estables desde entonces, con un único cambio. El sector que entonces encabezaba la exconcejala Dulce Gallego apoyó entonces la candidatura de Fernández Ardura y fue clave para desequilibrar la balanza. Ahora buena parte de quienes integraban ese sector respaldan a Monchu García, si bien otros permanecen al lado de Ardura. Por otro lado, entonces la candidatura de Fernández Ardura era la alternativa y el sector de García el oficial, tornas que hoy han cambiado. El desenlace de esta segunda confrontación entre los mismos protagonistas se conocerá a primera hora de la noche de hoy, además de los nombres de los cuatro representantes que se eligen para el Comité Autonómico.