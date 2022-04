El gobierno, tras cerrar El Bibio: “Había riesgo de estampidas”

Las discrepancias entre el gobierno local y Foro sobre el cierre de la plaza de toros no hallaron consenso tras la comisión de Obras Públicas. El edil Olmo Ron, que intervino a petición forista, insistió en que “el informe técnico avala un serio problema de seguridad” por hundimientos que, aunque no están presentes por todo el recinto, sí podría provocar desprendimientos en zonas concretos y generar “pánico” entre los usuarios. “Podría haber problemas de estampidas”, aseguró. Jesús Martínez Salvador, por su parte, ve una vinculación “descarada” entre el cierre de El Bibio y la intención del gobierno de no promover citas taurinas.

Señaló Ron que la última inspección al recinto se hizo “en profundidad” a raíz del hundimiento en el colegio de San Vicente. “Ante la previsión de que este verano se usaría al 100% queríamos ver qué provocaba los hundimientos”. Y la conclusión fue: “Las gradas están en un asentamiento de tierra y grava y la tierra se está deslizando. Hay peligro”. “Los partidos que aspiran a gobernar este Ayuntamiento no pueden pretender que lo metamos en un cajón y se pueda seguir usando el edificio. Sería irresponsable”, sentenció el edil. Pero Foro hace una lectura muy distinta de lo ocurrido. Martínez Salvador, que asegura que el recinto presenta hundimientos “desde hace años” y que desde entonces “no han ido a más”, cree que empezar con la ronda de inspecciones en El Bibio era el “plan B” a la intención del gobierno de prohibir los toros. “Es descarado, en julio de 2021 el servicio de arquitectura del Ayuntamiento dijo que la plaza reunía las condiciones”. Desde el PP, aprovechando su congreso en Sevilla, tanto Teresa Mallada como Pablo González intercambiaron impresiones con el torero Miguel Abellán, director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, para hacer frente común. Ana Isabel Menéndez, de Ciudadanos, por su parte, añadió que “Foro y PSOE llevaron un mantenimiento pésimo de la plaza”.