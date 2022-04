Los dos candidatos a ocupar la secretaría general del PSOE de Gijón se dirigieron hoy a la asamblea de militantes con tonos bien distintos. Iván Fernández Ardura les pidió respaldar la continuidad del proyecto que inició en 2017 en base a “un nuevo modelo de organización y posicionamiento ideológico”, considerando que a raíz del mismo el PSOE “volvemos a ser el partido de Gijón” y a recuperar el gobierno de la ciudad con un “partido fuerte” y que colabora con otras fuerzas políticas. Su contrincante, Monchu García planteó una visión mucho más crítica de la gestión de la ejecutiva saliente, recalcando además que en estos años se han dado de baja militantes del partido, otros han dejado de acudir a las asambleas y atribuyendo a la dirección política falta de diálogo y rigor.

García además denunció presiones a militantes para que no le den su apoyo, llamándoles para cuestionar su posición política en términos de “traición”. El líder del sector crítico añadió que “no es normal que en este partido haya compañeros que se sienten mal por participar, tenemos que vivir esto con normalidad, las primarias llegaron en 2014. Tenemos que vivir esto con normalidad, que tenemos visiones diferentes y no se puede interpretar eso como una agresión o una desestabilización”.

Monchu García inició su intervención respondiendo al presidente regional, Adrián Barbón, quien había pedido que el debate se centrar en las necesidades de los ciudadanos más que en lo interno y que fuera respetuoso, indicándole: “Adrián, somos una familia, pero en las familias también se dicen las verdades, se tienen que decir las cosas y no se dañan las familias, se fortalecen cuando se dicen las cosas en las que no se piensa igual”.

Pasó a continuación a reprochar a Fernández Ardura una situación del partido en Gijón en la que incluso hay militantes que acaban llorando en las asambleas y otros no acuden. También le reprochó el “revisionismo” que efectúa el sector oficial del partido en la ciudad, criticando a las anteriores ejecutivas.

Fernández Ardura, quien por sorteo intervino después de Monchu García, optó por no entrar en el cuerpo a cuerpo con el otro aspirante, pero pidió “no intentar retroceder, no volver atrás y seguir mejorando; si te va bien, no cambies”. Además, destacó que deben diferenciarse el plano orgánico e institucional del PSOE, “trabajando de manera coordinada, pero sin solaparse”.

Los 1.164 afiliados con derecho a voto podrán depositaron en las urnas que permanecerán abiertas en el Ateneo de la Calzada hasta las ocho de la tarde; una para elegir a la nueva Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Gijón y otra para elegir a cuatro representantes de Gijón en el Comité Autonómico.