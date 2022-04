La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha felicitado esta mañana a Monchu García, cabeza de la candidatura ganadora en la Asamblea Congresual del PSOE de Gijón. "Voté a Iván (Fernández Ardura), no salió la candidatura que yo esperaba que saliera. Pero son tan compañeros y compañeras como las personas de la otra (candidatura)", ha apuntado la máxima dirigente local.

Ana González ha hecho estas declaraciones tras participar en un acto de conmemoración del Día Mundial del Parkinson -que se celebra oficialmente el próximo día 11-. La Alcaldesa ha mostrado su apoyo a los pacientes diagnosticados y a sus familiares, y ha comprado dos ramilletes de tulipanes que estaban a la venta para la Asociación Párkinson Jovellanos.

"Hoy hace cuarenta y un años de las primeras elecciones municipales en democracia. Es una efeméride que hay que recordar porque veníamos de una época gris, de una dictadura". "Se inició en este país un recorrido municipalista que ha sido muy importante, ha cambiado las ciudades de España. Las ha mejorado, las ha convertido en ciudades para las personas y seguimos en esa transformación", ha añadido.

Al hilo de la democracia, se ha referido entonces a la Asamblea Congresual celebrada ayer: "Tenemos que saber que, afortunadamente, los partidos cada vez somos más democráticos y lo que está claro es que la militancia decide". "La militancia decidió lar la confianza a Monchu (García) y a su equipo, y solo cabe mostrar satisfacción. Porque se vivió un proceso respetuoso, porque somos un partido demócrata y porque somos un partido en el que sabemos participar", ha añadido.

Y ha asegurado que "les deseo lo mejor, lógicamente. Porque, al final, las personas que estamos en las instituciones no somos nadie sin los partidos". "Al final, salimos de los partidos y son los partidos los que construyen discurso, programas electorales y también son quienes nos sustentan, nos apoyan y nos asesoran", ha matizado.

Sobre el anuncio de Monchu García, en el que apeló a la unión del partido -"no quiero vencidos en el partido", apuntó el nuevo secretario general del PSOE de Gijón-, González ha señalado que "no creo que los procesos democráticos en los que hay varias candidaturas, no hay que verlos como procesos de enfrentamiento, de verdad; porque eso sería terrible". "No es una lucha, no es una guerra. La democracia es hacer propuestas y que la gente elijamos a aquellos que nos parecen mejores para representarnos", ha concluido.