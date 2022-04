Barbón apuntala a la Alcaldesa para que repita como candidata

“Es necesario que Gijón siga manteniendo esos lazos fraternos de conexión con la sociedad, porque la ambición y el reto que tenemos es desarrollar nuestra política a través de las instituciones con Ana González de Alcaldesa y volver a ganar las elecciones con Ana González de Alcaldesa”. El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y presidente del Principado, Adrián Barbón, dio un espaldarazo con estas palabras a la regidora local, durante su intervención ante la Asamblea Congresual del PSOE de Gijón, previa a la apertura de las urnas para elegir a la nueva ejecutiva socialista local y a cuatro representantes para el Comité Regional.

Oficialmente la FSA se ha mantenido neutral en la contienda entre Iván Fernández Ardura y Monchu García, pero los gestos mostraban claramente sus preferencias. Uno de ellos el que se Barbón se sentara durante la celebración de la asamblea junto a Fernández Ardura, Tino Antuña y Ana González, con Monchu García en otro banco junto a los miembros de su candidatura. El más claro, los recados que mandó desde el atril ante la confrontación en el PSOE gijonés, como la defensa de la Alcaldesa y la petición de que el debate se centrara en preocupaciones ciudadanas y no en cuestiones internas del partido “porque si no lo hacemos, estaremos equivocando el tiro, evidentemente”. Algo esto último a lo que no se atuvo Monchu García que además se dirigió abiertamente al secretario general de la FSA antes de iniciar sus críticas. Una intervención, la de Monchu García, que no cosechó los aplausos del dirigente regional.

Pero si en algo hizo énfasis ayer Adrián Barbón fue en apuntalar a la Ana González, con varias alusiones a la misma, hasta acabar su alocución diciendo claramente que el objetivo debe ser revalidar la victoria socialista en las elecciones municipales del año que viene con Ana González repitiendo como candidata.

Entre otras referencias a la Alcaldesa, la del peso que la misma tiene en la ejecutiva de la FSA. Así, indicó a los militantes, “espero que estéis a la altura, que votéis en libertad, que hagáis las cosas como ha hecho siempre el socialismo gijonés, que es fundamental en el proyecto de Asturias, no en vano, como sabéis, cinco compañeros y compañeras son parte de la Comisión Ejecutiva autonómica, muchos de ellos, además salidos del equipo de la Alcaldesa”.

El secretario general de la FSA apuntó que aunque quienes pugnaban ayer por controlar el PSOE de Gijón son los mismos candidatos que en noviembre de 2017, existen diferencias claras entre aquellos comicios internos y los actuales, como que la ejecutiva actual que encabeza de la FSA ha sido elegida por un 97% de los votos frente al 64% de entonces; que el grupo socialista en la Junta General del Principado pasó de 14 a 20 diputados y que “en Gijón entonces no gobernábamos y hoy tenemos una Alcaldesa en la figura de Ana González”.

Una nueva alusión al gobierno local gijonés, aunque en esta ocasión no nombró a quien está al frente del mismo, la hizo apoyándose en el cambio de la situación geopolítica desde las últimas elecciones internas de 2017, por la pandemia y por la guerra de Ucrania, ante lo que consideró que es necesario un “tiempo de unidad, que es lo que ofrecen el gobierno de Gijón, el de Asturias y el de España”, señaló.

Además aludió a otros avances desde 2017 como el que ya esté en marcha el proyecto para la primera fase de la ampliación del Hospital de Cabueñes “que es fundamental para el futuro de Gijón”.

También recordó Barbón que aunque el número de afiliados es similar en Gijón, desde 2017 se han incorporado 200 nuevos militantes a la Agrupación Socialista de Gijón, destacando esta “renovación de nuestra base militante”, dado que otros veteranos afiliados han fallecido, señaló el secretario general de la FSA.