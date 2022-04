“Una sola sentencia puede no decir nada”. Son las palabras de la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, sobre el varapalo del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 que obliga a reabrir la zona de El Muro peatonalizada tras el confinamiento por el covid-19, el popular y polémico “cascayu”, recuperando el doble sentido. La Regidora confirmó así que el gobierno local se mantiene firme en lo anunciado anteriormente por el concejal de Obras Públicas, Olmo Ron, a pesar de las críticas de la oposición. Una de las más airadas fue la de Foro Asturias, que pidió la comparecencia de la Alcaldesa y la dimisión de Ron y el concejal de Movilidad, Aurelio Martín. Ana González replica con rotundidad: “Foro despilfarraba y dejaba proyectos metidos en un cajón; este gobierno no es así”.

La Alcaldesa, que hizo estas declaraciones tras acudir a una iniciativa de la Asociación Párkinson Jovellanos, explicó que “hay previstos mecanismos de remisión de las propias sentencias, y puede haber un fallo radicalmente distinto. Vamos a recurrir porque no estamos de acuerdo con la sentencia de la magistrada del Juzgado número 1 de lo Contencioso”. “Lo haremos con total normalidad, como hacemos en otros procesos. No hay que darle ni mayor ni menor importancia”, añadió. Y dejó claro que “cuando se inicia un proceso judicial, hay que saber que lo normal es que tenga varias instancias, varios momentos diferentes”.

Este proyecto ha sido más polémico que otros. Ha dividido opiniones de vecinos, la Cámara de Comercio ha propuesto al ejecutivo local “rectificar”. Y la oposición pidió el cumplimiento de la sentencia. El portavoz de Foro Asturias, Jesús Martínez Salvador, exigió la comparecencia de Ana González “para que explique por qué mintió al pleno de la corporación y a la ciudad al asegurar que ‘el cascayu’ era provisional”. “Se deben asumir responsabilidades políticas por el ‘secuestro’ del tráfico durante dos años en la zona más emblemática de Gijón”, incidió.

“Compareceré”, replicó Ana González ayer, en lo referente a la dura crítica de Foro. Pero, matizó, “si supieran todas las (sentencias) que ellos perdieron... Y nunca hubo responsabilidades políticas. Ahora mismo su líder está en un proceso en el Tribunal de Cuentas (en referencia al procedimiento contra la exalcaldesa, Carmen Moriyón, por presunta gestión “irregular”)”. “Hay gente muy gesticuladora y que está muy nerviosa, y eso hace que exageren hasta en las peticiones”, añadió la dirigente local.

Y, desde aquí, la respuesta de Ana González fue aún más tajante: “Es como si yo hubiera pedido responsabilidad política por el edificio Equilibria, que lo estrenaron, se cayó el tejado y hubo que desalojarlo (el inmueble de la incubadora de alta tecnología, en el Parque Científico y Tecnológico). Son aspavientos”. Sobre acusaciones de “despilfarrar” en un procedimiento judicial que podría ser farragoso –el siguiente paso, ya confirmado que se dará, es acudir al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA)–, añadió: “Estoy de acuerdo en que no hay que despilfarrar dinero público. Por eso, haber pagado el plan RETO (Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura de Gijón, propuesto por Foro y que no llegó a materializarse) o el PIMSS (Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura de Gijón, también fallido); todos esos proyectos que han guardado en un cajón. Hablamos de mucho dinero, y eso es precisamente lo que no hace este gobierno”. Hay más: “Todas esas obras que hubo que hacer varias veces, recuerden Marqués de San Esteban”.

Apunta Ana González que la gestión de su gobierno es diametralmente opuesta a la de Foro Asturias. “Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no hay que despilfarrar. Por eso nosotros gestionamos de una forma totalmente diferente a como lo hacía Foro; ellos despilfarraban, contrataban cosas que guardaban en un cajón. Unas decían que porque se les olvidaba tramitarlas, que ya les vale”. “Y es curioso que no tuvieran tampoco ninguna responsabilidad en esto, pero los ciento y pico mil o doscientos mil euros, esos no importan”, ironizó la máxima dirigente local.