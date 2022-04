Nuevo rumbo para retener la Alcaldía

Tras escuchar los discursos del presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, y de los dos candidatos a liderar la agrupación socialista de Gijón, Monchu García e Iván Fernández Ardura, la militancia depositó el sábado su papeleta en las urnas instaladas en el Ateneo de La Calzada. Después de casi nueve horas votando, el recuento desveló que el PSOE local había optado por el cambio, entregando la secretaría general al exconcejal y desbancando así al candidato preferido por la dirección regional y la alcaldesa, Ana González. En los dos días que han pasado desde el vuelco, las especulaciones sobre el impacto que tendrá el resultado en las relaciones entre el partido y el gobierno local no han parado de crecer. Y una pregunta se ha adueñado de la militancia de la principal fuerza política de la ciudad: “¿Qué pasará ahora con la lista electoral?”. Nadie se atreve a estas alturas a dar una respuesta, aunque algunas cuestiones están claras.

Empezando por la cabeza de cartel y de acuerdo a los estatutos socialistas, un alcalde en el cargo, como es el caso de Ana González, tiene garantizado repetir siempre que lo desee salvo que más del 50 por ciento de la militancia de la agrupación local vote en contra, como el propio Barbón se encargó ayer de recordar en Llanes, en clara alusión al caso gijonés. Una posibilidad que se antoja a día de hoy imposible, entre otros motivos, porque el mero hecho de abrir ese proceso interno abocaría al partido a una guerra interna que muchos “pesos pesados” rechazan de plano. El propio Monchu García, en una entrevista publicada en LA NUEVA ESPAÑA hace semanas, incidió en esta idea. “No sé por qué se me pregunta si Ana González repetiría conmigo como candidata, ¿desde cuándo se cuestiona a un alcalde que está en el cargo?”, reflexionó el ahora secretario general antes de lograr la victoria. No obstante, el sábado, en su discurso previo a la votación, tiró de hemeroteca para recordar el tenso cónclave de 1987, cuando los partidarios de Vicente Álvarez Areces derrocaron como candidato al entonces alcalde, José Manuel Palacio, que terminó por abandonar el PSOE y crear su propia formación. Un comentario que no pasó por alto entre los presentes en el Ateneo de La Calzada.

Historia distinta es la elaboración de la lista electoral, más allá del primer puesto, compuesta por 27 nombres y dos suplentes. Será la nueva dirección del PSOE de Gijón quien la elabore, lo que podría propiciar numerosos cambios respecto a la de 2019, motivando la salida de concejales del actual equipo. Aún así, la última palabra la tendrá la Federación Socialista Asturiana (FSA), encargada de validar o no la propuesta que salga de Gijón. Sabiendo esto, parece evidente que las direcciones local y regional deberán entablar conversaciones. En la Casa del Pueblo hay quien opina que los contactos deberían empezar lo antes posible, toda vez que las elecciones municipales se celebrarán el último domingo de mayo de 2023.

Además, las normas internas obligan a que el candidato o candidata sea escuchado “con objeto de garantizar la formación de equipos de gobierno completos y cohesionados”. Es decir, Ana González puede dar su opinión, tanto ante la ejecutiva local como ante la FSA. Cuenta, por tanto, con capacidad para influir. Esa candidatura se elevará a la comisión federal de Listas, en manos de Adriana Lastra y que probablemente avalará lo que envíe la FSA. Pase lo que pase, el PSOE está abocado ahora a un período negociador en su propósito de retener el poder en la plaza Mayor o, en su defecto, habrá importantes choques. Encajar todas las sensibilidades no será cantar y coser.