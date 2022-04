Salir del infierno del “bullying”

Qué poco queda en el joven Álex Montero Fernández de aquellas horas que pasó escondido en el patio para llorar. Quizás porque los brazos de su madre, Ana, siempre le achuchaban al volver a casa. O por aquel día que se atrevió a actuar en el Ateneo de La Calzada. O aquella tarde, sentado en un banco, en el que una monitora de Mar de Niebla le puso una mano en el hombro: “Tranquilo, cuando estés listo, vuelves a entrar”.

Quizás fue todo. Álex Montero es un joven transexual que sobrevivió al infierno del “bullying” (acoso escolar). Y es una persona ejemplar. Sabe perdonar: uno de sus amigos fue un chico que le acosó en la escuela. Tiene fuerza: ha vuelto a estudiar y a disfrutar de sus aficiones. Es pura superación: tiene un diagnóstico de fobia social, huella de los años de burlas, pero cuenta su historia en público. Sin escudos. Lo hizo en las I Jornadas de Salud Mental en el Ámbito Educativo, organizadas por el Colegio Oficial de Enfermería de Asturias (CODEPA).

La historia de Álex Montero empieza en un colegio. Más en concreto, en el patio: “En el cole se metían algo conmigo, me insultaban y demás, porque era diferente”. Quizás no actuaba como algunos esperan que actúe una chica. Quizás porque era callado, porque prefería pasar desapercibido. “Pero fui tirando. Tenía algunos amigos y tenía muchísima confianza con mi madre. Sin ella, no sé lo que habría pasado”. En primera fila del salón del Palacio de Congresos del recinto ferial, donde se celebraron las jornadas, su madre aguanta la emoción. Sabe que llega la peor parte del relato.

“En el instituto todo fue a peor”, apunta Álex Montero. Ahora sí, le tiembla la voz: “Se empezaron a pasar más conmigo. Me sentaba al final de la clase, solo y sin hablar. No quería que me vieran, quería ser invisible”. Llegar a desaparecer. Cuando fue a hablar con su psicóloga, le dijo que no podía seguir: “Me alertó de que me iba a romper, que tenía que dejar de ir a clase. Entonces estaba en tercer curso de ESO (Educación Secundaria Obligatoria)”.

Y sopló las 16 velas. Las que tanto tiempo llevaba preparando: “Empecé entonces el tratamiento (para el cambio de sexo), y ella fue la que me guió durante todo el proceso”. Un proceso en el que pasaron muchas cosas. Y, la mayoría, buenas. Encontró “su sitio” en el Grupo de Adolescentes Mar de Niebla (GAM). Un lugar para el encuentro con otros chavales que pasaban malos tiempos, o no. Pero todos con muchas ganas de hacer nuevos –y buenos– amigos.

Así que la historia de Álex Montero no puede contarse sin que se sienten a su lado Stefi Lamosa Rodríguez y Pablo Sanjurjo López, monitores de GAM que acompañaron a Álex en los momentos más duros. Dice Pablo Sanjurjo que en ese grupo hay pocas reglas, solo una es irrompible: “Aquí, o se es adolescente, o se actúa como tal”. “Hay poca presencia de adolescentes, niños y niñas, en la toma de decisiones que les conciernen. En el grupo de Mar de Niebla pensamos que esto es un error, hay que involucrarlos”.

Y aquí el protagonista era Álex Montero, un chaval que llegó con pocas ganas de hablar. “Recibimos a todos y a todas sin prejuicios, sin juicios y con cero gravedad”. Lo que supieron de Álex, sin etiquetarlo, es que le costaba relacionarse. Por eso llevó tiempo que se abriera: “Cuando estaba agobiado, salía al parque. Yo salía detrás de él, le decía que estaríamos allí sentados en el banco, como dos viejinos, hasta que pudiera volver”, explicó Stefi Lamosa. “Y volví. Y, en ese grupo, hice grandes amigos que aún conservo”, afirma Álex. Empezó a estudiar electricidad, encontró la vocación profesional. Recibió un “lo siento” que no esperaba: “Uno de los chicos que se metían conmigo, vino a verme. Me dijo que era gay y que no lo asimilaba, que por eso me había insultado”. Le perdonó, son amigos. “Entendí cuánto sufría”.

El público no deja de aplaudirle. Le brillan los ojos, busca con la mirada a su madre. Y ella, Ana Fernández, saca la voz de una garganta emocionada: “Estoy muy orgullosa de ti. Hoy vamos a ir a comer un chocolate con churros”. Otro aplauso. Esta vez, en pie.