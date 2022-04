Los 46 países en fotos de Fernando de Silva

Hasta 46 países ha llegado a visitar Fernando de Silva, abogado de profesión y amante de la fotografía por vocación. Siempre que ha viajado por España y al extranjero lo ha hecho con una cámara de fotos. Solo le ha quedado Oceanía por visitar. “Un viaje con una cámara supera todas las expectativas, no sabes lo que te puedes encontrar, es único”, confesó ayer, durante un coloquio que mantuvo en la antigua Escuela de Comercio en la que mostró una selección de seis de esos 46 países en los que ha tomado instantáneas. “El lema es nunca hay prisa si hay fotografía”, añadió.

Fernando de Silva llevó al público un pequeño recorrido por seis de esos países visitados: India, Etiopía, Birmania, Benín, Irán y Paquistán. “Es difícil elegir, no me desprendo de ninguno, pero destacaría el último de todos, el de Paquistán”, reflejó De Silva. “El motivo es por los Kalash, una etnia del norte de Paquistán, que no tiene nada que ver con los musulmanes, las mujeres tienen total igualdad y libertad. Es una zona maravillosa de la montaña del norte del país”, subrayó.

Siempre que Fernando de Silva viaja lo hace acompañado de su cámara. Sea solo o acompañado. Desde 1976 hasta 1994 lo hizo por España por Europa. En 1995 cruzó el “charco” por primera vez. “Descubrí que el mundo es mucho más grande que lo que pensaba, y desde entonces descubrí América, África y Asia, solo me ha quedado Oceanía”, indicó. No obstante descubrir ese continente aún no se presenta como su próximo objetivo. “Eso me llevaría mucho tiempo. Me gustaría ir a Bangladesh, para cerrar la trilogía de ese país, India y Paquistán”, recalcó.

Fernando de Silva trasladó algunos de los consejos para disfrutar de la experiencia de viajar con una cámara, como la paciencia, la documentación previa, pero la mentalidad de asumir que no se puede planificar ni programar el resultado, como en un viaje normal: “En el viaje fotográfico muchas veces no sabes lo que te vas a encontrar, es más de sorpresa, buscas los momentos de mejor luz, no hay esa conexión de sitios de los viajes turísticos, que colecciones más bien postales, aquí puedes estar uno, dos o tres días en un mismo sitio para aprovecharlo al máximo”.