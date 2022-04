El Ateneo Jovellanos rejuvenece desde sus orígenes

Cuando Alejandra Martínez Fernández-Paíno tuvo opción para elegir dónde hacer sus prácticas lo tuvo claro: el Ateneo Jovellanos. Esta joven de 21 años, estudiante de Magisterio en la Universidad de Oviedo y, a distancia, de Historia en la Universidad Internacional de la Rioja, es nieta de José Luis Martínez, el alma del Ateneo Jovellanos, que fue su presidente desde 1994 hasta 2013, y que falleció hace tres años. “Para mi abuelo el Ateneo significaba todo, me hacía ilusión por eso. Y ahora estoy comprendiendo el motivo”, explica Alejandra Martínez, que se ha hecho socio de la entidad junto a su madre, y que ahora intenta lanzar un mensaje a su generación: “Merece la pena descubrir lo que aquí se ofrece. Es el principio reto, llegar a acercar la programación que aquí se tiene a los jóvenes, que es muy interesante, pero no nos llega”.

Alejandra Martínez, en estos casi dos meses que lleva haciendo prácticas, descubrió el gran potencial de actividades que tenía el Ateneo Jovellanos antes de la pandemia, que supuso un lastre para las entidades culturales. “He visto calendarios y programaciones antiguas y eran apasionantes, conferencias, presentaciones de libros, coloquios…”, relata. Pero también cree que actualmente el mayor problema para conectar con la gente joven es la difusión. “No es que no nos interesen los temas, es como si no existiese, porque no lo conocemos. Hay que potenciar mucho las redes sociales y la parte digital”, explica. “Al final los periódicos los leemos en web, no en papel. Y nos informamos de la agenda cultural y de actividades de la ciudad por ahí. Es un reto, pero merece la pena intentarlo, los jóvenes que lo descubran repetirán seguro”, añade.

¿Y qué temas les interesan a los jóvenes para unirse al movimiento asociativo cultural? “Los temas sociales, sin duda”, responde de forma tajante. “Por eso el ciclo de ‘Palabra de mujer’, en el que Laura Castañón conversa con escritoras funciona muy bien y va mucha gente, porque son voces femeninas, hablando de sus experiencias, cuando sabemos que en el mundo de la escritura hay más hombres, y por eso te sientes identificada”, relata la socia más joven del Ateneo Jovellanos. “Quizás hay que buscar libros más actuales y juveniles, se pueden hacer conferencias de temas actuales, de reivindicación social, que nos atraen mucho en estos tiempos”, cuenta.

Su abuelo, presidente durante dos décadas, fue quién le despertó su vena más curiosa. “Cuando entraba en su despacho estaba todo lleno de libros, y la gran mayoría eran de historia. Muchas veces lo pienso, ojalá hubiera podido coincidir más con él y tener charlas sobre estos temas que a ambos nos interesaban”, indica sobre José Luis Martínez. “Era un gran apasionado de esta institución y de Jovellanos, y es una pena que no se estudie tanto la figura de Jovellanos, en la que no se hace tanto hincapié como otros personajes de fuera posiblemente menos importantes”, concluye Alejandra Martínez.