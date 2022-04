La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón aprobó esta mañana el sistema de gestión de responsabilidad social y de discapacidad del Ayuntamiento de Gijón y el plan de trabajo para lograr la certificación que ha solicitado dentro del convenio suscrito por el Ayuntamiento el pasado mes de agosto con la Fundación Bequal; el Sello Bequal, proyecto que se lleva “de la mano del Consejo de Discapacidad”, señaló la concejala de Derechos y Bienestar Social, Natalia González. La certificación se hará no sólo para el Ayuntamiento, si no también para sus organismos autónomos; las fundaciones de Servicios Sociales y Cultura y el Patronato Deportivo Municipal.

Los objetivos son “conseguir por una parte la certificación de calidad del Sello Bequal, pero también, por otra parte, mejorar e incorporar transversalmente la atención a las personas con discapacidad en todo aquello que se desarrolla en el ámbito municipal, incorporándolo desde la definición de los proyectos o de los servicios, en la ejecución de los mismos, en su seguimiento y sobre todo en la evaluación. Una responsabilidad que sobre todo se dirige a los órganos directivos de los departamentos municipales”, señaló la concejala.

Natalia González explicó que el primer paso para conseguir esa certificación de calidad de la Fundación Bequal será la formación de los concejales del equipo de gobierno y posteriormente de los directivos municipales.

También se va a tener presente la presencia de personas discapacitadas a la plantilla municipal, para conocer en qué puestos están presentes y cómo se favorece su promoción profesional.

Otra de las medidas será incorporar cláusulas sociales relacionadas con la discapacidad en las licitaciones que efectúe el Ayuntamiento de Gijón “para la contratación de determinados servicios”, apuntó la edil.

También se hará una valoración en relación a la discapacidad de todos los centros de trabajo municipales, un total de 12 edificios, que son la Casa Consistorial, los Centros Municipales Integrados, el antiguo Hotel Madrid, el Edificio Pelayo, la Gota de Leche, la Casa Rosada y el Ateneo de La Calzada.

También se va a poner “especial interés en cómo se atiende a la ciudadanía, pensando no sólo en una accesibilidad física o sensorial, si no también en la comprensión de todos los proyectos que desarrollamos desde el ámbito municipal y también en la comunicación con la accesibilidad de la página web municipal y de todos los trámites que se pueden hacer on line.