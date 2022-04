Un cambio de Educación en el reparto de ayudas deja sin apoyo a cientos de alumnos vulnerables

Un cambio de criterio de la Consejería de Educación en el reparto de ayudas ha dejado a trece centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sin ayudas para programas pedagógicos durante tres años. Esta medida afecta a cientos de escolares en situación de vulnerabilidad. La Fundación Mar de Niebla –con una intensa labor por la equidad en el distrito oeste de la ciudad– afirma que, solo teniendo en cuenta los centros educativos de la zona oeste, hay más de mil alumnos afectados. Los de los colegios Federico García Lorca, Miguel de Cervantes y Príncipe de Asturias. “No se ha hecho un reparto justo de las ayudas”, apuntan desde la entidad.

La Consejería de Educación ha contado, desde hace años, con una línea específica para el Programa de Orientación y Avance (PROA) en los centros educativos de la región. El objetivo de este plan es generar actuaciones complementarias para el acompañamiento al alumnado, especialmente a los estudiantes en situación de vulnerabilidad. Se repartían en base a una serie de criterios para la elaboración de proyectos. Tras la pandemia, y las desigualdades que la crisis sanitaria ha sacado a la luz –como la brecha digital–, estos fondos se completaron con ayudas europeas para el programa Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+).

Fue entonces cuando la Consejería de Educación, en una resolución del 27 de octubre de 2021, anunció una única convocatoria para todas las ayudas y durante tres años. Solo había dos requisitos para presentarse a la oferta: que más del 30 por ciento del alumnado del centro se encontrara en situación de vulnerabilidad y que el 60 por ciento del claustro estuviera de acuerdo en que el centro recibiera los fondos. No requería la presentación de un proyecto.

Empezaron los problemas: hubo demasiadas solicitudes para los fondos disponibles. Para tomar una decisión en firme, Educación acudió al índice ISEC. Se trata de una encuesta sobre la posición sociocultural de los hogares. Se calcula a través de unas encuestas periódicas a las familias. Primer problema: según el director de Mar de Niebla, Héctor Colunga, “no todas las familias responden a ese cuestionario; de hecho, en ocasiones, la familia que más lo necesita es la que no responde”. Este estudio, enmarcado en el programa PISA, no tiene en cuenta factores como las familias extranjeras; aquellos que no comprenden las preguntas y, por lo tanto, no pueden contestar. Segundo problema: los centros que se quedan fuera de esta convocatoria no accederán a nuevas ayudas hasta 2024, al ser el concurso por tres años.

“Criterios objetivos”

Además de los ya citados centros en el distrito oeste, también se quedaron fuera de la convocatoria (como no seleccionados) los siguientes centros del municipio: los colegios Jacinto Benavente, Los Campos, Los Pericones, Severo Ochoa, Noega, Pumarín, Río Piles; las escuelas infantiles José Zorrilla, Las Mestas, Miguel Hernández y el IES Rosario Acuña. Además, fue excluido el IES Montevil.

“Consideramos que este reparto de las ayudas no es equitativo y vulnera la lucha contra las desigualdades en la educación pública”, destacó Colunga. A preguntas de la diputada Gloria García Fernández (PP) a la Consejera de la Educación, Lydia Espina, afirmó que el reparto de las ayudas se ha basado en criterios de “objetividad, transparencia y equidad, como tiene que ser en una administración pública”. Sobre el índice socioeconómico del centro, el cuestionario en el que se basó el “desempate” entre centros, matizó que “tiene un rigor absoluto”.

La solución, bajo el punto de vista de Mar de Niebla, pasaría por un reparto más justo o la búsqueda o asignación de más financiación para los programas de apoyo al alumnado en situación de vulnerabilidad. La entidad deja claro que mantendrá todos los proyectos que estén a su alcance en la zona: “Llevamos años de trabajo con alumnado y familias. Educación tiene que comprender que tres años sin estas ayudas, sin el acceso a un programa de apoyo en el estudio a los más vulnerables, no se pueden recuperar nunca”.