García se estrena al frente del PSOE gijonés con una reunión “técnica” con la Alcaldesa

La gestión de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Gijón elegida por los militantes el pasado sábado, comenzó precisamente con el encuentro con la parte socialista del gobierno local, una reunión que tuvo lugar durante la mañana de ayer en el Ayuntamiento y se prolongó por hora y media. En la misma, según las fuentes consultadas, participaron por parte del grupo municipal socialista la Alcaldesa, y el concejal de obras públicas, Olmo Ron. Por el partido además de Monchu García acudió Marina Pineda, integrante de su ejecutiva y a la vez concejala de hacienda portavoz del gobierno municipal. Horas después de verse con la Alcaldesa, el secretario general del PSOE gijonés mantuvo un encuentro informal con los representantes electos de la nueva ejecutiva del partido.

Tras su encuentro con la Alcaldesa, Monchu García señaló que “fue una reunión muy técnica y muy cordial; ya habíamos hablado por teléfono y fue una reunión que se circunscribió realmente a establecer el mecanismo de coordinación y a solicitar información para saber cómo están las cosas” y los temas en el ámbito institucional para coordinarse.

Preguntado respecto a si existían discrepancias entre sus planteamientos y los de la Alcaldesa, el dirigente socialista respondió que “las discrepancias, si llega a haberlas se irán dando, pero de momento yo no tengo ningún prejuicio ni tengo una visión diferente a lo que tiene que ser una buena relación entre lo que son dos manos de un mismo cuerpo; la institución y el partido. Entiendo la relación como una colaboración y creo que va a salir fortalecido el conjunto de la organización”.

La coordinación entre grupo municipal y partido se dará por un lado con las reuniones semanales de la ejecutiva socialista, de las que la Alcaldesa es miembro nato, y por otro con encuentros específicos para abordar asuntos concretos entre miembros del gobierno local de la ejecutiva. La primera reunión oficial de la nueva ejecutiva tendrá lugar el jueves, con la asistencia también de representantes de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y de Juventudes Socialistas.

Desde los dos sectores del partido que confrontaron en las elecciones internas del sábado se han hecho gestos por la unidad. Por un lado, Mochu García ha ofrecido ampliar su ejecutiva para integrar a representantes del sector con el confrontó. También señaló en una entrevista publicada ayer por LA NUEVA ESPAÑA que “esta dirección está para aportar al grupo municipal, agotar todo el programa electoral y hacerlo lo mejor posible”.

La Alcaldesa, quien apostó por Fernández Ardura en los comicios internos, señalaba el domingo que “la militancia decidió dar la confianza a Monchu y a su equipo, y sólo cabe mostrar satisfacción”, reconociendo que “son los partidos los que construyen discurso, programas electorales y también son quienes nos sustentan, nos apoyan y nos asesoran”.

El sector minoritario mantiene la incógnita sobre si aceptará puestos en la ejecutiva





La propuesta de Monchu García de crear una ejecutiva ampliada del PSOE de Gijón para incorporar a la misma a representantes de la candidatura que recibió un menor apoyo de la militancia en las elecciones del sábado, está aún en el aire. La respuesta a la mano tendida por parte del nuevo secretario general de los socialistas gijoneses está pendiente de valorar de forma conjunta por el sector encabezado por Iván Fernández Ardura, por lo que en diversos ámbitos del socialismo gijonés se coincide en que la decisión, tanto en un sentido como en otro, no será inmediata. Así lo expresó ayer también Monchu García quien indicó que “llevará el tiempo, seguramente, pero creo que es el camino”, señalando que había optado por darle espacio, para superar “un disgusto” como es perder unas elecciones internas. El encuentro de hoy entre ambos servirá “para darle normalidad no sólo al proceso de transición, si no para ir avanzando a ver en qué medida es posible hacer la propuesta que estás encima de la mesa a un plazo razonable de tiempo”. Monchu García también mantendrá hoy una reunión con el secretario general de Juventudes Socialistas, Sergio Morais. Captar nuevos afiliados entre los jóvenes es uno de sus objetivos.