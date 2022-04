“El gobierno debe dejar de mentir al ciudadano, reconocer su error en el Muro y rectificar”

En agosto de 2020, poco después de que comenzara la transformación del Muro, con la creación del “cascayu” que ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón ha calificado como una actuación ilegal, el concejal de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo advirtió al gobierno local que la obra no respetaba el Plan Especial del Muro. Ahora, con el fallo judicial que confirma esa advertencia, el edil de la formación naranja urge una rectificación al gobierno y reclama volver a la legalidad.

–El Juzgado le da la razón y confirma que la obra en el “cascayu” no se ajusta a la legalidad.

–Estaba claro que la obra no se ajustaba a lo dispuesto en el Plan Especial del Muro. Se lo advertimos al gobierno local en cuanto supimos de sus intenciones para hacer esta obra. Incluso, lo llevamos a Pleno, y hasta les dimos la oportunidad de rectificar en la negociación de los presupuestos para este año, cuando pusimos como condición recuperar la legalidad vigente en el Muro. Pero lamentablemente todo fueron esfuerzos en vano ante un gobierno sectario y empecinado en mantener una chapuza que ahora los tribunales, afortunadamente, han tumbado.

–¿Qué le parece la sentencia del Contencioso-Administrativo?

–Está muy fundamentada y argumentada. Tira por tierra todos y cada uno de los argumentos que ha dado el gobierno. Pero, en el fondo, lo que evidencia es una forma de gobernar en la que no importa ni el interés general ni la legalidad vigente.

–¿Hay más ejemplos que este del Muro?

–Sí, esta sentencia no deja de ser el primer triunfo de la sociedad civil, en este caso de Stop Muro, que se tiene que organizar y acudir a los tribunales ante los atropellos de este gobierno. Estoy seguro que veremos algo similar el caso de la ITV de Granda donde los vecinos también ha recurrido a la justicia.

–Uno de los argumentos en el Muro era la necesidad de ganar espacios para evitar aglomeraciones de gente con la pandemia. ¿Compartían esa necesidad?

–En los momentos duros de la pandemia puede que hubiese esa necesidad, pero para eso no hacía falta gastar dinero público ni ejecutar ninguna obra, y mucho menos gastar más de 200.000 euros. Simplemente bastaba con cortar el tráfico. Aquí está claro que hubo un intento de cambiar la legalidad del Muro por la puerta de atrás parapetándose en la pandemia. Además, la propia Alcaldesa, en junio de 2020, dijo que el Muro se iba a quedar así gustara a quien gustara. Luego se retractó de sus palabras, pero su intención siempre fue mantener la obra de forma permanente.

–Prosiga.

–En el momento en que les advertimos de la ilegalidad fue cuando se sacaron de la manga lo de la provisionalidad y la reversibilidad. Pero estaban mintiéndonos a todos, como ahora acredita la sentencia.

–¿Cree que no leyeron el Plan Especial o que lo ignoraron?

–No sabemos qué es más preocupante si que no conozcan la legalidad o que hagan caso omiso a la misma. Por eso hay responsabilidades políticas claras que deberían ser asumidas, tanto por el ideólogo, Aurelio Martín (concejal de Movilidad), como por el ejecutor, Olmo Ron (edil de Obras Públicas). Pero desde Ciudadanos vamos más allá y creemos que también hay una responsabilidad en la concejalía de Urbanismo porque es la que debe velar para que toda actuación, pública o privada, se ajuste a la normativa urbanística, y vemos como no ha sido así.

–El concejal de Obras Públicas anunció que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia y el domingo volvió a incidir en ello la propia Alcaldesa. ¿Qué le parecen las explicaciones?

–Las explicaciones debería haberlas dado la alcaldesa desde el primer momento y no parapetarse en un concejal, ya que no se trató de una actuación aislada de una concejalía sino del conjunto de su gobierno. Además, no se han aclarado las razones objetivas que justificarían este recurso, simplemente porque no las hay. Por eso no deben seguir incidiendo en el error ni dilapidando más dinero público.

–Aprovechó para anunciar el anteproyecto de la reforma integral del Muro.

–La única opción que cabe ahora es restituir la legalidad en el Muro recuperando el doble sentido, y cualquier proyecto que se quiera hacer debe mantenerlo. No sabemos en qué consistirá ese anteproyecto, pero una vez más vemos que se repite el error de pretender actuar unilateralmente, sin participación ni diálogo.

–Si el gobierno local no ejecuta la sentencia de inmediato. ¿Podrían llevar una iniciativa plenaria?

–Un gobierno honesto acataría la sentencia, reconocería su error y rectificaría. De un gobierno como el de Ana González podemos esperar cualquier cosa, por eso no descartamos ningún tipo de iniciativa.