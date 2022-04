Polvareda política por un vídeo de la Alcaldesa en el Congreso de la FSA

Un vídeo de una intervención de la alcaldesa de Gijón, Ana González, en el Congreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA) ha levantado hoy una fuerte polvareda política al compartirlo en sus redes sociales varios dirigentes de la oposición. "Sigo creyendo en la dignidad de los derechos humanos y, os voy a decir una cosa, hasta en la dignidad de los hombres. Que yo, de verdad, sigo creyendo que son seres humanos y que no son animales", afirma la máxima dirigente local en la polémica grabación. El PSOE de Gijón ha salido al paso de lo ocurrido compartiendo la totalidad de la charla y tildando lo ocurrido de "campaña envenenadora de la ultraderecha".

Las declaraciones de Ana González en el fragmento de vídeo que se ha compartido son controvertidas: "Sigo creyendo que (los hombres) no funcionan por instinto, que no son animales", reitera la regidora en el encuentro. Y continúa: "Tengo este empeño... No lo sé, que no son pura explosión fisiológica descontrolada...", apunta.

"Tengo por aquí a alguna médica (señala, dirigiéndose a otras ponentes y al público), ¿son racionales, no?", concluye la grabación.

Las declaraciones tuvieron lugar en una charla del Congreso de la FSA, el pasado 15 de marzo. El Presidente del Principado y secretario general del PSOE de Asturias, Adrián Barbón, estuvo arropado por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García -que está estrenando el cargo-, ha afirmado que "esta mañana veíamos como una persona que ocupó cargos de responsabilidad con Foro echaba gasolina a las redes sociales haciendo un uso torticero de grabaciones con manipulaciones inaceptables". "La descontextualización también es manipulación", ha matizado.

"Desgraciadamente, la manipulación ha venido para quedarse y debemos combatirla con rotundidad y, en este caso, con una sola voz socialista. La compañera Ana González participó hace unas semanas en un "Diálogo contra la violencia sexual", dentro del 33º. Congreso de la FSA". "Un diálogo que fue público, que ya sucedió el mes pasado, pero que hoy alguien ha tenido interés en vendernos troceado", ha añadido.

"Como secretario general de los y las socialistas gijoneses creo que no debemos tolerar las manipulaciones", ha destacado García. Y ha señalado: "Alguien dijo alguna vez que del difícil equilibrio entre la verdad y la mentira, siempre gana la mentira porque cuando se va nos deja la duda". Es por eso que comparte la charla completa de la FSA en su muro de Facebook, charla que también comparte este diario, a través del siguiente enlace, y que se puede visualizar en Youtube.