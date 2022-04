Una mujer denuncia que no podrá cuidar a dos amigas discapacitadas por las restricciones de la zona azul

A Yolanda González, las nuevas restricciones de ña movilidad sostenible en Gijón –que impiden aparcar en la “zona azul” a los coches sin distintivo ambiental– la ha separado de sus amigas. “Las chicas” de González, como ella las llama, son discapacitadas. Una de ellas tiene síndrome de Down. “Para ellas es muy difícil moverse por la ciudad sin mi ayuda, yo no puedo usar transporte público. Mi coche tiene veinte años y no puedo dejarlo en ‘zona azul’”, apunta González. Ya ha escrito una queja a la Alcaldía y tiene previsto seguir reclamando una solución: “No dejaré a mis amigas abandonadas”.

Yolanda González vive en Perchera-La Braña, sus amigas en medio de la avenida de La Costa. “Llevo años acompañándolas. Todos los lunes, miércoles, jueves y domingo voy a verlas. Les llevo comida, les hago la compra, las acompaño al médico o al dentista... Y, sobre todo, les hago compañía”, explica la gijonesa. Ahora tendrá que hacer malabares para seguir acompañándolas: “Resulta que mi coche solo contamina cuando está aparcado en la ORA. Puedo dar vueltas sin parar, puedo aparcar en un parking privado... es muy injusto y no puedo permitírmelo”. Porque Yolanda González, que todo lo da por sus amigas, no pasa por un buen momento. Tiene 52 años y fue diagnosticada de cáncer de mama. “Afortunadamente, he terminado la radioterapia”, matiza. Lleva veinte años trabajando en la misma empresa, aunque está de baja por enfermedad. “No tengo un gran sueldo, no puedo permitirme cambiar el coche ahora. Y, aunque pudiera, ¿por qué tendría que hacerlo?”. Matiza que su vehículo tiene veinte años, pero paga religiosamente la viñeta y pasa la ITV todos los años: “Es muy muy injusto para mí y para mis amigas, Geli y Mari”, reitera. Acompañarlas en transporte público tampoco es una opción. A los problemas de movilidad de ellas se suma otro diagnóstico de Yolanda González. “Padezco EPOC y enfisema pulmonar. Haciendo caso de las recomendaciones sanitarias, intento mantenerme a salvo de contagios. Además, mis chicas no pueden y dependen para su vida diaria absolutamente de mí”, apunta en su escrito Yolanda González. Con ironía, porque se siente desesperada: “Le pido a este Ayuntamiento tan solidario, tan eco, tan friendly, tan healthy, sostenible, transversal y libre de emisiones un coche nuevo”. Ya, con seriedad: “Le pido a esta Corporación municipal tan cercana a los gijoneses, con los que comparto barra en muchas ocasiones en las zonas de vinos, que se pongan en contacto conmigo”. “Ya que estoy segura de que este problema que yo tengo sensibiliza su conciencia”, concluye su escrito.