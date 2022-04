“El Principado debe impulsar que se hagan pesqueros eléctricos”

Gala Concepción Raba es la decana Territorial de Asturias del Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos desde hace medio año. Aunque nacida en El Escorial (Madrid) hace 51 años, es “asturiana de adopción”, tras establecerse en Gijón en 1997 como ingeniera de Juliana Constructora, donde trabajó once años hasta incorporarse a la Capitanía Marítima de Gijón como inspectora.

–¿Cómo está el sector naval en Asturias?

–Está bien posicionado, haciendo barcos innovadores. No hay las plantillas tan grandes que había antes en el sector, pero la construcción naval tiene una cadena de valor muy amplia que genera mucho empleo. De ahí el PERTE naval, porque no se trata sólo del astillero en sí, si no de que tiene una industria detrás muy extensa.

–¿Cómo va a contribuir el PERTE al sector?

–Los fondos europeos que se canalizan con el PERTE irán a la digitalización y a fomentar proyectos que descarbonicen el mar y también a primar la diversificación, como la construcción de plataformas flotantes para la industria eólica marina. Es algo en lo que ya están trabajando astilleros públicos de Navantia en Ferrol y Cádiz.

–¿Tendría capacidad Gijón?

–Se podría en la grada.

–Proyectos de estructuras para aerogeneradores marinos se están planteando ya en Asturias, pero en El Musel. ¿Diferencia?

–No hay ninguna diferencia entre hacerlo ahí o en un astillero, siempre que se disponga de los suficientes medios mecánicos, grúas que un astillero ya las tiene.

–¿Qué piensa el colegio sobre este nuevo sector de actividad?

–Nos preocupa el intrusismo profesional. Con la eólica marina parece que igual nos están quitando nuestras competencias los ingenieros de caminos, canales y puertos. Nosotros, por ley, somos los que tenemos la competencia sobre los objetos flotantes.

–Se está promoviendo la renovación de las flotas por motivos medioambientales.

–Por la nueva normativa de emisiones. Además, se están desarrollando tecnologías para reducir la huella de carbono de los barcos, con pinturas que disminuyan la resistencia al avance, mejorando la eficiencia de las hélices o poniendo velas rígidas para utilizar el viento para ayudar a la propulsión. Las ayudas del PERTE naval intentarán que los barcos sean más sostenibles.

–¿Alguna sugerencia?

–El Principado, que tienen competencias en medio ambiente y en pesca, creo que podría conseguir parte de esos fondos para proyectos de investigación que ayuden a que nuestra flota pesquera de bajura sea más sostenible. Ahora que tenemos un problema con el consumo de gasoil, a lo mejor teníamos que intentar fomentar que nuestra flota pasase a ser eléctrica.

–¿Eso es factible?

–Sí lo es. Lo que pasa es que el mundo de la pesca es muy tradicional y va a ser difícil convencerles. Se podían poner ayudas para esto, igual que hay otras ayudas para hacer reformas en la flota pesquera. Igual parte de este PERTE podía ir a mejorar la sostenibilidad de nuestra flota de bajura.

–¿Se emplean pesqueros eléctricos en algún lugar?

–En el norte de Europa, entre los fiordos de Noruega y Dinamarca, se mueven pesqueros pequeños eléctricos. Si conseguimos que la electricidad sea verde y los barcos se mueven con baterías, estamos reduciendo emisiones de dióxido de carbono. El Principado podría intentar ahí hacer algo por la flota pesquera.

–¿Y para cargar las baterías?

–Se pueden instalar aerogeneradores en los puertos.

–¿Qué más plantean al Principado?

–Le hemos pedido que incorpore, en la escala de los cuerpos de la administración del Principado, la de ingenieros navales, que ahora no existe. El Principado tiene responsabilidad en la gestión de ayudas a la flota pesquera y también en dar el visto bueno a los buques que se traen a reciclar a El Musel.