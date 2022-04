La reforma del Muro prevé una calzada de siete metros de ancho y adoquinada

El anteproyecto para remodelar el paseo del Muro de San Lorenzo, que mantiene la peatonalización del paseo con un único carril de servicio para el tráfico rodado, se hará sin cambiar el plan especial de 2004, lo que permitirá acelerar los trámites para intentar que la obra arranque antes de que acabe el año. El anteproyecto, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, contempla una ampliación de la acera de los edificios, una plataforma única para el tráfico rodado, un carril bici y un área ajardinada, además de la acera que linda con la playa. También se eliminarán los aparcamientos. Pero en las últimas semanas se han incorporado algunas novedades. Por ejemplo, la calzada tendrá un ancho de siete metros y no de seis, como se anunció inicialmente. Y, además, estará adoquinada.

La concejala de urbanismo, Dolores Patón, señaló ayer que la remodelación del paseo se hará sin modificar el Plan Especial para el Tratamiento de la Fachada Marítima del Muro de San Lorenzo de 2004. Lo dijo en respuesta a una pregunta formulada por Vox en la comisión Municipal de Urbanismo, tras la que explicó que el anteproyecto que hoy va a presentar el Ayuntamiento se adecua a lo establecido en el Plan Especial. Se argumenta que una de las opciones que da ese plan para la reforma del Muro permite la restricción total del tráfico en el eje, dejando una única vía de servicio, siempre que se justifique con un informe detallado del tráfico de la zona. En concreto, la referencia que el documento urbanístico hace a que “la restricción total o parcial del tráfico en el Muro de San Lorenzo está supeditado a la realización o no del túnel subterráneo propuesto en este Plan, así como a las posibilidades que tiene Gijón en caso de no realizarse este túnel de reconducir este tráfico por otras vías y prescindir del tráfico en el Muro. Esto debe realizarse de acuerdo a un informe detallado del tráfico de la zona”.

El estudio de tráfico en base al que se adopta la decisión es el que se efectuó en el nuevo Plan de Movilidad de Gijón, en el que se incluye un estudio efectuado por la empresa Doymo que concluye que la eliminación del doble sentido de circulación en el paseo marítimo gijonés con la implantación del “cascayu” supuso la ralentización del tráfico rodado en menos de dos minutos por la Avenida de la Costa y por el Muro. La opción de peatonalizar el Muro dejando un único carril de servicio para el tráfico rodado conlleva para atenerse al Plan Especial el que el pavimento no esté asfaltado. La opción que se plantea es la de un adoquinado similar al que hay en las calles Covadonga o Santa Elena, acorde con un vial en el que se limitará la velocidad a 20 kilómetros por hora.

De atenerse al pie de la letra a lo que se plantea en el Plan Especial, la alternativa de restricción total del tráfico con un único carril de servicio conllevaría permitir sólo el paso por ese vial de vehículos de servicios y transportes públicos, de residentes, vehículos de carga y descarga y de emergencias. No obstante, el anteproyecto elaborado por el Ayuntamiento es lo suficientemente flexible como para que el Muro reformado pueda contar con un doble carril de circulación, uno en cada sentido si cambian los vientos. Ello es así porque la plataforma única prevista entre la acera de los edificios y el carril bici tendrá una anchura de siete metros. Con esas dimensiones, podría acoger dos carriles de circulación de 3,5 metros cada uno, que es el tamaño que se exige en el Plan Especial de 2004 para el caso de que se opte por una restricción parcial del tráfico rodado, en lugar de dejar una única vía de servicio. En sus primeros esbozos, el Ayuntamiento había contemplado una plataforma única de entre cinco metros y medio y seis. Aumentando sus dimensiones hasta los siete metros se mantiene la posibilidad de recuperar el doble sentido de circulación sin necesidad de tener que modificar el Plan Especial.

Precisamente mantener un sólo carril o dos en el Muro es el principal punto de fricción entre el gobierno local y la oposición de centro derecha, además de entidades como la Cámara de Comercio y UGT y el colectivo Stop Muro. Para otros, como la Asociación de Vecinos de La Arena, sin embargo, no representa ningún problema dejar un solo vial. El anteproyecto para la reforma del paseo también permitirá terrazas hosteleras cerradas e incluirá zonas de estancia y juegos infantiles demandados por los representantes vecinales.

Stop Muro espera al recurso sobre la sentencia del “cascayu” y Vox pide ejecutarla ya

Stop Muro esperará a que el Ayuntamiento formalice el recurso contra la sentencia del juzgado de lo contencioso de Gijón que anuló la resolución del 22 de julio de 2020 en base a la que se efectuó el “cascayu”, para pedir la ejecución provisional del fallo, eliminando las obras efectuadas y recuperando el doble sentido de circulación del tráfico rodado en el principal paseo marítimo gijonés. El motivo por el que el colectivo ciudadano no reclama de inmediato la ejecución provisional de la sentencia es de tipo técnico. El Ayuntamiento tiene prácticamente hasta final de mes para formalizar el recurso que ya anunció que va a presentar. Pero no está obligado a dar ese paso y la petición que Stop Muro tiene que hacer al juez es distinta en un caso u otro. Si no se formalizara el recurso municipal, Stop Muro tendría que solicitar una ejecución definitiva de una sentencia firme y no provisional. Además, en ese caso, tendría que esperar dos meses, que es el plazo que la Administración tiene para cumplir la sentencia si cobra firmeza. En el previsible caso de que el Consistorio recurra como ya ha anunciado, el colectivo podrá pedir de manera inmediata la ejecución provisional de la sentencia hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias se pronuncie ratificando o revocando la sentencia recurrida. Por otro lado, Vox llevará al próximo Pleno municipal una iniciativa para instar al gobierno local a que no recurra la sentencia. “Lo que pretendemos es que no se recurra la Sentencia por parte del Ayuntamiento a fin de no impedir por más tiempo el restablecimiento del tráfico rodado que ordena la sentencia ya que, además de retornarse a la legalidad, se evitarían con ello más gastos, costas y molestias a los ciudadanos”, señaló el portavoz de Vox, Eladio de la Concha.