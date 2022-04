La Alcaldesa, sobre la polémica por su vídeo: “Es torticero”

“Una manipulación torticera”. Así catalogó ayer la alcaldesa, Ana González, el lío político suscitado hace dos días por la difusión en redes sociales unas declaraciones suyas sobre los hombres. Dichas palabras, que apenas duran unos pocos segundos, están sacadas de una intervención mucho más larga que la primera edil protagonizó el 19 de marzo en el marco del XXXIII Congreso de la FSA en un coloquio llamado “Ágora II. Asturias con futuro feminista: diálogo contra la violencia sexual”. En el fragmento que se hizo viral, la Alcaldesa aseguró que seguía “creyendo que los hombres no son animales sino seres humanos”.

“Me sorprende la mentira y la maldad”, arrancó González, que calificó lo sucedido de “manipulación”. “Hay personas que creen que los objetivos políticos se consiguen a través de la mentira y la manipulación”, lamentó. La primera edil criticó que “se tergiversen los mensajes para mostrar una persona que no es”. “Imagino que se hace por envidia”, añadió. “Defiendo la racionalidad de los seres humanos y creo que esta se impondrá. Estas mentiras, estas noticias falsas para hacer daño no triunfan y se vuelven contra los que las generan”, remarcó la Alcaldesa, en tono tranquilo y sosegado.

Dichas declaraciones fueron criticadas por varios grupos políticos, entre ellos, el Partido Popular. Ayer, lo hizo el portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, que primero contextualizó que la intervención de González en la FSA es un corte de 33 segundos de una intervención más larga. Aún así, fue rotundo. “Estas declaraciones no son propias de su cargo”, afirmó. “Parece que se empeña en que Gijón esté en los medios locales y nacionales por polémicas, como pasó con los toros”, añadió. Fernández Sarasola defendió la igualdad entre mujeres y hombres y dijo estar “orgullo de ser un hombre”. “Lamento que quien nos representa carezca de ese respeto a la mitad de la población”, finalizó,

Respecto a las repercusiones políticas, González explicó lo siguiente. “No lo he seguido, porque creo que no merece la pena”, afirmó, para luego considerar que el asunto tiene poco recorrido. “Es algo que digo en una intervención mucho más larga donde defiendo los Derechos Humanos. Ese es el problema, que hay gente y partidos que están en contra de los Derechos Humanos porque los creen reservados a unas pocas personas”, manifestó. “Hay otras personas y partidos que sí los defendemos y entre esos derechos están los derechos de las mujeres y de los hombres. No se han molestado en escuchar todo para saber de qué hablaba”, añadió. “Las personas que puedan no coincidir en lo que digo son inteligentes como para ir a la fuente y escuchar toda la intervención”, zanjó, pidiendo “responsabilidad” a los medios de comunicación.