Rubén Pérez Carcedo le augura al Ayuntamiento de Gijón una nueva etapa de reclamaciones judiciales y devolución de pagos de la plusvalía. Es el escenario que, en reflexión del edil de Ciudadanos (Cs), generará la inseguridad jurídica en que quedará Gijón a partir del diez de mayo. Es la fecha que se fijaba para que todos los ayuntamientos adecuaran sus ordenanzas fiscales a las nuevas condiciones de la plusvalía tras la sentencia judicial que tumbaba ese impuesto.

“Gijón no va a cumplir, no tiene ni anteproyecto”, remató el edil para quien la situación genera al Ayuntamiento una inseguridad jurídica y a los ciudadanos les frena la posibilidad de una rebaja de los coeficientes que se le aplican ahora. Ciudadanos ya había planteado en varias ocasiones aprovechar esa reforma de la ordenanza de la plusvalía para rebajar los coeficientes y bonificar al máximo las herencias. Algo que el equipo de gobierno no tenía pensado hacer. “Lo que no puede ser es que este gobierno se dedique a generar problemas donde no los haya y luego no cumpla ni siguiera con sus obligaciones legales”, remató el edil.

