La oposición duda de la viabilidad del proyecto, que califica de “irresponsable”

No hay acuerdo en que la propuesta para la remodelación de la fachada marítima del Muro sea “Una oportunidad para Gijón”, como reza su epígrafe del plan. El centro-derecha de la Corporación municipal –Ciudadanos, PP, Foro y Vox– clamó ayer por el tráfico en doble sentido. Desde Podemos-Equo Xixón, si bien no valoran la circulación, critican que “se trata de una reforma parcial tras dos años esperando por el proyecto”. No contenta a ningún grupo y tampoco hay unanimidad entre los vecinos. La Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana “no ve mal” el proyecto, a expensas de una valoración más extensa cuando conozcan el anteproyecto “en profundidad”. En la Federación de asociaciones de vecinos de la zona rural “Les Caseríes”, son rotundos: “Esta ordenación de la circulación ahoga a la zona rural”. Solo entusiasmo absoluto desde la patronal hostelera Otea. “Todo lo que sea ganar espacio para la hostelería, desde el punto de vista turístico, nos beneficia”, apuntó el presidente de OTEA Asturias, José Luis Álvarez Almeida.

¿Será posible? Dudas, incluso, sobre la ejecución. El portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, afirmó ayer que “el proyecto es difícil o casi imposible. Es una idealización de El Muro”. Y no solo no restituye el tráfico en doble sentido, sino que “lo deja abierto a futuros gobiernos que decidan poner dos carriles y cambiar el carril bici de sitio”. “Todo a la espera de un Plan de Movilidad Sostenible, que también es un futurible”, dijo. Ironizó el portavoz de Ciudadanos con que se trata de “otra infografía para el museo de los proyectos olvidados”. Tuvo palabras amables para el resto del proyecto, que “da a la fachada marítima un entorno más amable con los viandantes, zonas de ocio, parques infantiles; y elimina zonas infrautilizadas de la avenida Rufo García Rendueles”. La financiación, le preocupa: “El presupuesto estimado es muy alto (15,8 millones) y no podemos volver a poner la excusa de los fondos europeos”, concluyó. Rotundos, en Foro, en lo tocante a los fondos. “Es un derroche de dinero público”, apuntó el portavoz de la formación, Jesús Martínez Salvador. “Es un derroche esta inversión en una actuación que mantiene los problemas de movilidad generados con el ‘cascayu’”, dijo. “El paseo del Muro incumple flagrantemente la legalidad urbanística, pues tal y como han anunciado, solo cuenta con un carril para la circulación de vehículos. De la misma manera que es contradictoria con el Plan de Movilidad”, añadió. Además, “no consigue un bulevar integrado”. El portavoz de Foro afirmó que “lo que toca es elaborar un proyecto serio que cambie Gijón o, mejor dicho, recuperar”. “Pues obra en el Ayuntamiento desde 2015, cuando Foro lo encargó. Les pedimos que lo presenten, a un año de las elecciones, en su programa electoral”, remató. Sobre los plazos hacen hincapié en el PP. La portavoz adjunta, Ángeles Fernández-Ahuja, calificó de “irresponsable” la presentación de este anteproyecto a un año de las elecciones. “Es irresponsable hipotecar a futuras corporaciones con un proyecto de esta enjundia”, destacó. Y añadió que la ordenación del tráfico sin doble sentido, supone “obstaculizar la comunicación de los vecinos de la zona este con el casco urbano”. “Hay una sentencia al respecto”, apuntó. El gobierno local “tiene una política de huida hacia adelante”, sentenció. “Huida hacia adelante” es, exactamente, la misma expresión que emplea Vox para referirse a la propuesta. El portavoz de la formación, Eladio de la Concha, va más allá: “Lejos de buscar soluciones realistas, en las que convivan las distintas formas de movilidad, se busca la solución contraria que es que el automóvil no tenga cabida de momento en El Muro”. Sobre el resto de espacios: “Realmente, no compartimos su ‘filosofía’ de entender la ciudad”. Podemos-Equo Xixón calificó de “desidia” la presentación de una “reforma parcial”. La portavoz, Laura Tuero, reconoció que “vemos elementos favorables, como más zonas verdes y más espacio para las personas, pero nos faltan detalles”. Pero matizó que el proyecto “ha de atender al bien y uso público, a la movilidad, actividad y atender las necesidades de los vecinos”. Por eso, a su juicio, “debe ser sometido a la participación de la ciudadanía”. Por eso espera la FAV. Su presidente, Manuel Cañete, destacó que “hemos defendido siempre la pacificación de El Muro”. “A primera vista, parece que se han tenido en cuenta algunas de nuestras aportaciones. Pero esperaremos a conocer el proyecto en profundidad para una valoración más extensa”. Desde “Les Caseríes”, Miguel Llanos, apuntó que esta ordenación “ahoga” a la zona rural. En sus palabras: “Sentimos que han ninguneado a la zona rural”.