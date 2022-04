Pineda señala a Ana Braña en el pozo de tormentas: “Nunca se interesó por las obras”

La comisión que investiga los sobrecostes del pozo de tormentas construido bajo el parque Hermanos Castro vivió ayer un nuevo capítulo, con la comparecencia del edil Olmo Ron, presidente de la EMA (Empresa Municipal de Aguas de Gijón), y de Aurelio Martín, concejal de Medio Ambiente. Al término de la misma, la socialista Marina Pineda, la presidenta de la comisión, señaló a la exconcejala de Foro Ana Braña. “No se entiende que la antigua presidenta de la EMA haya disculpado su presencia señalando que, a pesar de ser la presidenta de la empresa, nunca se interesó por la marcha de las obras”, explicó Pineda. “Un gobierno tiene que responsabilizarse de las personas que pone en la dirección de los organismos o empresas municipales, y tiene la obligación de saber lo que pasa e interesarse por la marcha de una obra tan importante como el pozo de tormentas”, subrayó.

Jesús Martínez Salvador, portavoz municipal de Foro en el Ayuntamiento de Gijón, respondió a Pineda y aludió a los retrasos. “Olmo Ron no es capaz de esgrimir ningún argumento convincente que le permita explicar por qué no es hasta mayo de 2020, siete meses después de tener conocimiento de la necesidad de hacerlo, cuando tramita el segundo modificado del contrato de construcción del pozo”, indicó. Y denunció la “obsesión” del gobierno actual con la peatonalización de la avenida de El Molinón. “Durante más de 100 días en los que se celebraron nueve reuniones, en las actas de obra no se refleja otra cosa que la manera de ‘calzar’ la peatonalización en el proyecto”, recalcó.