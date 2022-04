La Zapatillería Llaneza, 60 años dando pasos en Gijón

Si esta fuera la historia de un éxito deportivo, habría que escribir que José Llaneza García y Ernestina Pidal Caso formaban un equipo digno de la Champions. Pero aquí se habla de la historia de un comercio que nació de un sueño. Él, futbolista langreano fallecido hace seis años, quería lo mejor para su familia. Ella, hija de modista y apasionada de la moda, le dijo que estarían siempre juntos. Así que de ese gran equipo surgió la Zapatillería Llaneza, uno de los negocios con más solera de la ciudad. Este mes, concretamente el pasado día 2 de abril, celebra su 60.º aniversario. Nada los derribó, ni siquiera aquel primer “traspié”: solo unos meses después de la apertura, estalló la huelga del 62 de la minería –conocida popularmente como “la huelgona”.

“Y algunos dirán que qué tendrá que ver, si en Gijón solo estaba La Camocha, pero a nosotros nos afectó”, explica Ernestina en la tienda. A pesar de las remodelaciones y del cambio de local –primero estaba en la calle Jovellanos, luego se trasladó a la calle Asturias, donde sigue–, la zapatillería conserva la estética tradicional. Todas las cajas a la vista. Es tan colorida, está tan ordenada, que es casi imposible no sentirse en casa. Retoma el relato Ernestina Pidal. “Resulta que mi marido era de Langreo, como había sido futbolista lo conocía muchísima gente en las Cuencas. Y muchos aprovechaban que venían a la playa los fines de semana para comprar calzado aquí. Pero como estuvieron tantos meses sin cobrar, dejaron de venir y perdimos momentáneamente parte de la clientela”, señala.

Lo superaron porque pusieron el alma en lo que querían. Una zapatillería, entonces y ahora, no solo se dedica a la venta de zapatillas de andar por casa. Explica María Llaneza, hija del matrimonio y ahora miembro de la plantilla del comercio, que “nos dedicamos a la venta de calzado cómodo, no solo para casa sino también para la calle”. Una de las primeras marcas con las que trabajaron fue Victoria –antes, Wamba-Pirelli–. De hecho, el primer cliente que entró en la tienda preguntó por unas “bambas” de bota. “Gustaban mucho antes y gustan mucho ahora”, apunta Ernestina Pidal.

“Madre, Ernestina, ¿cuántos zuecos con pompón te compraría yo?”, pregunta una clienta al otro lado del mostrador. Otro producto “estrella” de la Zapatillería Llaneza esos zuecos con pompón que, tradicionalmente, se regalaban a las novias y también a las embarazadas para el día que salían del hospital. Eran tendencia en los años sesenta. “Yo estaba muy al tanto de lo que se llevaba, de la ropa y del calzado, porque me encantaba la moda. Mi madre fue modista, si fuera hoy en día sería diseñadora, porque me hacía unos vestidos que llamaban la atención”, asegura Ernestina Pidal.

Ella se encargaba de lo estético: lo que se llevaba, lo que no; de colocar los escaparates y de decorar la tienda. Él se enamoró del negocio: “Su dedicación era plena, le encantaba estar aquí”. Y eso que la zapatillería nada tenía que ver con el primer talento por el que fue conocido Llaneza: fue un buen futbolista, en el Círculo Popular y el Caudal Deportivo. También lo ficharon en el Oviedo y El Ferrol, entre otros: “Pero quería tener otra profesión más segura y que le dejara más tiempo para la familia”.

Ernestina Pidal y José Llaneza tuvieron tres hijos. Rodeados de cajas, de números pares y de catálogos para elegir la mercancía, vivieron una vida feliz. Un calor de hogar que siempre trasladaron a su plantilla y a la clientela: “Uno de los peores momentos fue cuando la crisis inmobiliaria... Mi marido siempre decía que se conformaba con no tener que despedir a ninguna empleada. Somos una familia”, explica la mujer. Ahora tienen cuatro empleadas, que también posan en la foto: Belén Rivas, Laura García, Nati Alonso y Mari Luz Álvarez.

Ernestina Pidal se despide en la puerta del comercio, mira a su alrededor. “¿Que cuánto calzado hay aquí? Si lo supiera no te lo diría, porque te asustarías”, ríe Pidal. Llegan unas cajas, dentro están las bolsas de edición limitada por los sesenta años de la tienda. Entonces, los ojos de Ernestina se oscurecen un poco. Está pensando en su amor y compañero, José: “Me alegro mucho de que él celebrara los cincuenta años de la zapatillería, porque ese año también festejamos las bodas de oro. Pero me entristece que no pueda celebrar este aniversario conmigo”.