Cabueñes busca nuevos talentos: así fue la visita de los futuros MIR al hospital

Un hospital con lo mejor de los dos mundos: una cartera de servicios similar a la de un macrocomplejo sanitario, pero con la cercanía de un hospital pequeño donde todos se conocen. Esta fue la gran idea con la que tutores y médicos de Cabueñes trataron de convencer ayer al alrededor de 70 graduados en Medicina y Enfermería que se acercaron a la jornada de puertas abiertas del complejo para decidir si les interesaba realizar su residencia en Gijón. La especialidad más demandada ayer, por su versatilidad, era la de Medicina Familiar y Comunitaria, que en Cabueñes oferta doce plazas y que, a nivel laboral, “es una apuesta segura” para futuros médicos, según presumían ayer sus tutores. “Todos podrán escoger dónde y cómo trabajar; se está jubilando una generación entera de médicos”, señaló Carmen Rodríguez, médico de familia y adscrita al servicio de Urgencias del Hospital de Cabueñes.

Carmen Gándara, residente de segundo año de Endocrinología, explicó “la suerte” de que los aspirantes puedan ver ya el hospital de primera mano –la mayoría pudo conocer buena parte del hospital acompañados por sus tutores–, porque su promoción, en plena pandemia, tuvo que informarse por vídeos promocionales de internet. También los futuros residentes son conscientes de la importancia de recuperar estas jornadas. La asturiana Cristina Vigón, de 25 años, duda entre las especialidades de Psiquiatría, Pediatría y Endocrinología, aunque ayer hablaba largo y tendido con compañeros de la primera: “Hice aquí prácticas y me gustaron, pero es una decisión importante y es importantísimo poder hablar con los tutores”.

Manuel Couce, de La Coruña, ni siquiera se conoce los hospitales de la región. “Quiero venirme a Asturias por cambiar de aires, pero si no pudiese venir a ver el ambiente antes no me atrevería”, reconoció. También es el caso de Elena Criado, ovetense, pero graduada en Santander, que valora Medicina Interna como primera opción y tratará de acabar de decidirse hoy visitando el HUCA.

El hospital oferta este año 53 plazas y estrenará el año que viene dos más, una de Digestivo y otra de Radiología. Ayer, además, tras la visita de futuros residentes el hospital entregó también los diplomas de su concurso de póster científicos, que premió esta vez al equipo de Pablo Sánchez por su análisis sobre la efectividad de la consulta de hematuria del hospital en la supervivencia del carcinoma vesical. Se presentaron un total de 43 trabajos.