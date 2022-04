La guerra de Ucrania propicia la activación de la regasificadora de El Musel como almacén

Desbloqueo para una gran instalación industrial asturiana. El Ministerio para la Transición Ecológica anunció ayer que contempla que la regasificadora de El Musel esté operativa antes de que concluya el año para su uso como almacén intermedio de gas natural licuado. Esto significa que el gas licuado se descargaría en Gijón y se volvería a cargar cuando hiciera falta para su reenvío al norte de Europa. El objetivo es contribuir a reducir la dependencia de la Unión Europea (UE) del gas ruso. La regasificadora está llamada así a jugar un papel en la desconexión que impulsa la UE de Rusia como castigo a la invasión de Ucrania. Antes del estallido de la guerra, la previsión era que la planta entrara en servicio a lo largo de 2023 y con no demasiada ocupación, lo que apuntaba a una fecha avanzada del próximo año. Ahora, los plazos se van a acelerar.

La autorización administrativa para activar la regasificadora lleva tiempo tramitándose. El paso pendiente es el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es la que tiene que dar el visto bueno a los pagos que cada año hace el Estado a Enagás por la planta de El Musel y que varían en función del uso que se le vaya a dar. Enagás aún no había formalizado en la mañana de ayer la petición a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para activar la instalación gijonesa sólo para el almacenamiento y reenvío de gas natural licuado, sin inyectarlo a la red nacional. El operador, no obstante, confirmó que va a dar ese paso de manera inminente, previsiblemente antes de Semana Santa.

La activación de la regasificadora gijonesa para contribuir a que Europa reduzca la dependencia del gas ruso fue confirmada tanto ayer por fuentes del Ministerio como de Enagás. Así cobrará vida una instalación que acabó de construirse hace casi una década y cuya entrada en servicio fue frenada por los tribunales y durante unos años también por decisiones gubernamentales.

España apenas recibe gas ruso, pero Rusia es el principal proveedor del conjunto de la UE, con Alemania como su mayor cliente y algunos países que reciben todo el gas que consumen a través de los gasoductos que llegan a occidente desde los yacimientos siberianos. Por el momento, la UE no ha incluido al gas ruso en las sanciones por la invasión de Ucrania, debido a la reticencia de los países más dependientes. Pero se está preparando para asegurarse el suministro por otras vías y dejar así de financiar al régimen de Putin.

En este nuevo escenario, España podría jugar un papel crucial si hubiese una red de gasoductos con suficiente capacidad que conectara con Francia, dado que cuenta con siete regasificadoras, incluyendo la de El Musel (un tercio de las que actualmente hay en Europa) con una gran capacidad para inyectar gas a la red. Pero el cuello de botella que hay en los Pirineos limita esa opción. Ese es el motivo de que no se contemple que la gran instalación gijonesa regasifique, por el momento. Pero queda la otra opción, la de almacenar el gas licuado para su exportación por mar, en un contexto en el que la UE está apostando por medidas para garantizar sus reservas de gas y por reducir las compras a Rusia.

Los 300.000 metros cúbicos de gas natural licuado que pueden almacenarse la regasificadora en sus tanques permitiría enviar al norte de Europa cada año una cantidad equivalente a diez mil millones de metros cúbicos de gas (10 bcm) como máximo, que equivalen al 10% del gas que la UE prevé importar de Rusia en 2023, pasando de los 150 bcm que prevé importar en 2022 a 100. Esos 10 bcm calculados por técnicos para El Musel son la capacidad teórica a pleno rendimiento de los dos tanques de la regasificadora. Alcanzar esa plena ocupación supondría descargar al año cien buques metaneros y cargar otros tantos.

La actividad real de la planta dependerá, en todo caso, de lo que demanden las compañías energéticas, sin que hasta el momento Enagás haya anunciado ningún acuerdo con sus potenciales clientes. Que se cierren acuerdos también es clave para la pronta puesta en servicio de la instalación. Algunas fuentes consideran que la entrada en servicio de la regasificadora antes de que concluya el año es el escenario más optimista, pero ninguna duda de que en 2023 ya esté funcionando.

Enagás había tramitado la autorización de la regasificadora con el objetivo no sólo de hacer recargas de barcos, si no también para regasificar, algo que por el momento no se contempla. La diferencia tendrá relevancia en cuanto a las retribuciones que abonará el Estado a Enagás por la instalación, unas retribuciones que son las que tiene que autorizar la CNMC, que podría poner objeciones a una propuesta para que la planta gijonesa regasifique. Actualmente Enagás cobra unos 25 millones de euros al año del Estado en concepto de retribución a la inversión en El Musel y por el mantenimiento de las instalaciones. Al no engancharse a la red gasista nacional, no se abonarán otros conceptos.

Las operaciones de transbordo encarecen los costes del transporte del gas respecto a su envío directo a su destino final. Estos transbordos de gas licuado, cuyos precios fluctúan, ya se están efectuando en otras regasificadoras españolas. El nuevo contexto geopolítico y las necesidades de garantizar los aprovisionamientos, añaden ahora una nueva variable a la ecuación.